沈伯洋提「無限都更」納公共服務設施 蔣萬安：北市都已在做了

台北市長蔣萬安今公布都更新政，都更門檻從從75%降到50%。民進黨台北市長參選人沈伯洋則提「無限都更」要把長照托育、社宅還有安全通行的空間納入規畫。蔣萬安說，這些北市都已經在做了，不管是公辦都更納入各項托育、托老、公共服務的設施，或者是民辦的都更，都給予獎勵，導入各項的服務。

沈伯洋今天也質疑這項都更新政，把都更申請的路口放寬，但是動工的出口窄，沒有實際解決都更的問題。蔣萬安指出，因應接下來的新政，門檻降低到50%，以及大街廓的都市更新，市府目前要增加一倍的人力，所以這個具體方案105人，會先提前到位。

蔣萬安說，包括水源二、三期，斯文二期，市府都已經進行，要馬上更新，包括南機場、信維整宅、虎林街60巷，這些不只是加快民眾整合的意願，包括審議的速度也能夠跟上。

蔣萬安表示，今天的新政，還包括大街廓的都市更新，未來讓提高225%到300%的基準容積，有更多的容積提供作為公共服務設施，包括幼稚園、托育機構、活動中心、日照、還有幸福住宅等等，更擴大讓公共服務導入，這些市府已經在做，而且新的政策會擴大。

台北市長蔣萬安受訪說明北市都更新政。記者林佳彣／攝影