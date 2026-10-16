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柯志恩岡山造勢藍大咖站台 賴瑞隆推募款小物

中央社／ 高雄16日電

高雄市長選戰持續升溫，國民黨參選人柯志恩今晚舉辦岡山造勢，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人站台。民進黨參選人賴瑞隆今天公布第2波募款小物，明天舉辦競總成立大會。

2026九合一選舉

柯志恩競選團隊今天公布侯友宜與盧秀燕錄製的力挺柯志恩影片，團隊透過新聞稿表示，2人肯定柯志恩的專業及為高雄打拚的決心，並呼籲支持者到場相挺。柯志恩也透過社群影片宣傳活動，號召支持者響應「恩+1」，共同爭取高雄市民認同。

柯志恩競辦表示，柯志恩首場「三山造勢」9月19日在鳳山舉行，今晚「岡好起飛—大岡山勝利晚會」將延續造勢活動熱度。立法院長韓國瑜17日也將出席柯志恩在小港鳳儀宮舉辦的「廟口開講」，持續爭取地方支持。

賴瑞隆競選團隊今天則公布第2波募款小物，包括「隆生懸命」、「心動高雄」及「隆總來做伙」3款插畫T恤，以及「TEAM TAKAO細絨毛巾」。團隊表示，設計與製作攜手高雄在地插畫家及絹印工作室，希望結合競選應援與地方創作能量。

賴瑞隆17日在鳳山舉辦競總成立大會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴及高雄市長陳其邁等人將同台助選。競選總部及官方網站也提供兌換。團隊表示，邀請支持者「小風扇」明天都到場參與，匯聚成充滿希望的「隆捲風」，共同開創高雄的下一個黃金10年。

2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉

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