「很想揍川普」！台中參選人街頭開打「美國總統」 鄉親讚：有創意

選戰也能這樣玩！台中市北屯區無黨籍市議員參選人段體佩，在街頭高掛「很想揍川普！」競選看板爆紅。沒想到近日選民追問「川普在美國怎麼揍？」、「揍到川普了沒？」他找來友人扮演川普，在街頭上演「揍川普」搞笑行動劇，讓路過民眾直呼，「太有創意了！」

段體佩以身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶，外號「班長」，曾以無黨籍參選北屯區立委、議員，尤其在選舉看板上發揮創意，包括「腳踩俄羅斯領導人普丁」、「很想揍川普！」等看板爆紅。

段體佩近日在街頭拜票時，上演「揍川普」行動劇，再度吸引民眾目光與討論。段體佩今受訪時說，主要是近期很多選民都在問「看板掛『很想揍川普！』揍川普了沒？」、「川普在美國怎麼揍？」因此發揮創意，把不可能變可能，邀請體形像川普的朋友扮川普，實現諾言。

段體佩指出，他無黨沒資源，但也沒包袱，靠自己創意接地氣突圍，也想表達選舉不一定對立、鬥得死去活來，也可以輕鬆快樂選舉。