蔣萬安提放寬都更門檻 沈伯洋：出口窄未改會無解

台北市長蔣萬安提出將放寬都更門檻且會開記者會說明都更政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，若政策是放寬入口但出口窄未改變，就沒有解決都更問題。

蔣萬安上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時宣布將放寬都更門檻，下午會開記者會說明。北市府隨後公布新增記者會通知，下午1時30分在市政大樓舉辦「都更政策」記者會，蔣萬安等人列席說明。

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席不公開活動時被媒體堵訪問到蔣萬安將公布都更政策的看法時說，都更目前是入口寬、出口窄，如從入口進去要走到出口才算數，也就是都更要能動工，若政策是把入口放更寬，但出口窄卻沒改變，就沒有解決都更問題。

沈伯洋也舉例，就如到醫院掛號的人很多，但有人是需要急診，所以要趕快解決急診狀況，若解決方案是讓掛號的人更多卻未解決後面狀況，這將是都更面臨到的最大疑問，之後會推出如「殭屍」都更退場機制、加速都更及增加誘因等政見。

至於媒體報導沈伯洋將參加知名作家吳淡如「幸福好時光」廣播節目的專訪，沈伯洋對此回應，相關行程都還在協調，當然希望可上各式各樣不同節目，讓大家看到自己，有時不是講政見也可討論軟式議題，盼市民可看到更立體的台北。

沈伯洋被問及對於主持人的印象時說，很深刻，因吳淡如是台灣大學的大學姐且是才女，這是當時大家對吳最重要的印象。