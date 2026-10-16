小歐盟沈佩玲指張善政「六都紅包王」 籲社福資源平均分配

台灣前進陣線今早在立法院前開記者會，呼籲政府分配社會資源要公平，不能讓選舉成為紅包加碼競賽，小歐盟桃園市議員參選人沈佩玲更指桃園市長張善政是「六都紅包王」，指桃園65歲以上長者平均一年社福資源有2萬多元，兒少只有8千多元，有必要調整；桃園市政府與張善政競選辦公室對此均無回應。

沈佩玲公布指出，張善政上任後將三節及重陽敬老禮金提高到2500元並取消排富，今年又擴大敬老愛心卡使用範圍及折抵額度，社會資源分配已經嚴重失衡。市府不僅要照顧兒少，也該看到青壯年的社福需求，完整照顧每個年齡層，更長遠的看，資源不應該流進個人的錢包，應該用於公共建設，福利才能讓所有人無差別地共享。

沈佩玲表示，未來若有機會進議會，將設法扭轉現況，達到資源平衡功效目標，再朝社福資源與公共建設配比調整方向努力：對此，桃園市政府與張善政競選辦公室均無回應。