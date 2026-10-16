遭疑為蔣萬安代答 鄭照新：只轉述中市府院會發言

台中市副市長鄭照新遭疑為台北市長蔣萬安代答問題，鄭照新今天表示，他受訪時蔣萬安受訪結束離開，造成媒體誤解代答，「大家誤會了」。他強調，只轉述台中市政府在院會中的發言。

鄭照新今天出席台中市「2026台中星燃計畫：燃油升級行動」成果表揚，會後接受媒體聯訪，有關蔣萬安在行政院會後被追問松機案後離開現場，鄭照新疑隨後受訪，被質疑為蔣萬安代答。

鄭照新表示，行政院會六都首長、代表都會出席，有受訪時大家也都會一起受訪或是站在旁邊等待，藍綠首長都會站在一起。當時，有其他媒體要求他站在中間受訪，此時剛好蔣萬安受訪完離開，造成媒體誤解代答。

鄭照新指出，他只是盡本分，轉述在院會中台中市政府有提到哪些事務，並沒有其他非中市府的立場去解釋或回答任何問題。