沈伯洋提樹木、車架阻隔降低負面印象？蔣萬安競辦：市民聽他瞎扯

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日談到如何降低北市條通負面印象時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」。對此，蔣萬安競辦指出，沈伯洋應了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，沈伯洋委員昨晚回應民眾關心條通遭貼負面標籤，提出以「車架」、「樹木」等實體阻隔提高安全感、降低負面印象。居民問如何消除文化標籤，沈伯洋卻回答如何區隔空間，「究竟要在哪放車架、種樹？沈伯洋是認真的嗎？」

楊沛緰表示，條通街區巷弄空間有限，行人通行、車輛往來、店家出入及消防救災，都必須兼顧。沈伯洋主張增加實體阻隔，要放在哪裡、占多少空間？安全感還沒增加，通行會不會先受影響？

「沈委員不認真，那就請趕快補課，看看北市府已經推動的政策。」楊沛緰說，北市府透過商業處輔導、條通商圈發展協會，辦理「2026十條夜‧醉條通」，結合經典酒家菜辦桌、街頭音樂演出及實體、數位店家導覽地圖，讓民眾走進巷弄，認識條通的飲食文化與特色店家，以具體行動推廣地方特色。

楊沛緰表示，市府持續透過文化推廣，讓更多人認識條通、翻轉刻板印象，可惜沈委員卻只想怎麼隔起來。「請問沈委員，用車架、樹木隔得開負面標籤嗎？」沈伯洋聲稱要透過直接溝通提升市民信任，原來他所謂讓市民安心，就是讓大家經過時，感覺有東西隔著？呼籲沈委員先了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。