江啟臣攜學者提交通政見 何欣純：盧也用學者政務官有解決問題嗎？

國民黨台中市長參選人江啟臣今天攜逢甲大學學者，提出20項交通政見，包含市民公車免費、台中機場擴建、國道四號延伸台中港等。民進黨參選人何欣純認為，江很多政見她上個月就提過了，而且現任市長盧秀燕也有用學者專家，但台中的交通有變好嗎？

江啟臣提出「路平道安、智慧交通、人本友善、四通八達」核心願景，端出人本安全、高快速路網、智慧治理、雙港經濟與TOD大眾運輸導向等五大層面政見，表示要用AI治理和前瞻科技，帶領台中進入智慧交通新時代。

何欣純今天上午赴大里仁化振坤宮出席客家親子劇「燈怪」演出記者會，廟方贈送菜頭、甘蔗，象徵好彩頭、節節高升。她受訪談及江今天的交通政見，表示9月12日成立競總時，已經提出「3個第一、1個大」，江的交通政見有很多都是當時提出的政見，這是對自己的肯定。

何欣純說，不針對個別人士評論，任何專家學者提出的政見，只要對市政有利，她若當上市長都會一一採納；另一方面，前市長胡志強和現任市長盧秀燕，都有使用專家學者擔任交通方面的政務官，但到底有沒有讓台中交通變得更好？如果有，現在就不會有那麼多人抱怨台中交通。

何欣純表示，台中需要更進步的政策解決塞車、公車服務品質問題，以及軌道建設延宕的狀況；城市要邁向國際，不能再等下去，市民期待的是新的改變與市政願景，能帶來耳目一新的交通環境。

何欣純重申自己的交通政見，捷運軌道建設效率第一，公車路網完善和服務品質也要拚第一，另外要提升高快速道路的連結度；她也要推動台中機場大升級，與中央政府合作擴建台中機場，包含停機坪、第三航廈與其他相關設施空間。