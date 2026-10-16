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江啟臣提交通大帖政策 20項解方插翅雙港、迎AI智慧時代

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。記者游振昇／攝影
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。記者游振昇／攝影

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。針對大台中及周邊生活圈超過500萬的活動與流通人口，江啟臣以「路平道安、智慧交通、人本友善、四通八達」為主軸，端出涵蓋人本安全、高快速路網、智慧治理、雙港經濟與TOD大眾運輸導向等五大層面、共20項前瞻交通政見，宣示要以AI治理與前瞻科技，帶領台中邁入兼具效率、安全與宜居的智慧交通新時代。

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江啟臣表示，台中位處中台灣樞紐，南來北往皆經於此，龐大車流造成日常交通面臨嚴峻挑戰。交通是建設之母，必須結合硬體建設與軟體AI智慧。他說路平道安是最優先的工作，未來將鎖定學校、醫院與公共運輸節點優先推展人行友善步道；針對毒駕與酒駕採取零容忍，升級科技稽查精準篩檢；強化道路燙平計畫，導入AI預警及循環材料。

江啟臣宣示將力拚捷運藍線早日完工、橘線及延伸線加速動工，推進鐵路海線雙軌與高架化；同時推動公車司機待遇與服務品質雙升級，建構「20分鐘生活圈」密集接駁，未來更將推行「市民公車免費」以培養公共運輸習慣。針對「最後一哩路」，將編列30億元打通單車路網斷點，串起「四線兩環一城」。

江啟臣也主張整合台74線、國道與生活圈路網形成「四環一線」；提出清泉崗機場擴建目標應直接上看1000萬人次，搭配台中港形成「國際雙港」帶動商務與物流發展，他要求中央比照高雄港，將國道四號直接高架延伸進港區、優化聯外幹道；針對高鐵特區也將規劃聯外專用匝道與拓寬平面道路，徹底落實TOD理念。

前台中市交通局長林良泰表示，江啟臣提出的20項政見非常扎實，以人體血管為喻，既有高鐵、捷運與國道的「大血管」，也有幹道與公車路網的「小血管」，更照顧到人行步道、公共自行車等最容易被忽略的「微血管」。他送上「PLUS」（People人、Land土地、Urban城市、Sustainability永續發展）肯定此政見兼顧弱勢與淨零永續。

逢甲大學土地管理系陳建元教授（智慧城市學程主任）從智慧治理角度分析，肯定江啟臣展現「數據整合、制度創新、安居樂業」三大優先。他強調，未來的交通不能坐等問題發生，而是要透過大數據與AI建立即時預見與預警機制；江啟臣提出「交通AI沙盒」與偏鄉無人公車、無人計程車，正是把最創新的科技用在照顧最弱勢族群的最好示範。

逢甲大學土地管理系張育端教授建議未來的TOD應擴充為結合「多樣性（Diversity）」與「友善設計（Design）」的「3D理念」。他指出，透過捷運場站土地聯開回饋，能改善周邊人行環境與市容，更可評估將行政便民服務及可負擔住宅配套納入，建議江啟臣未來將都市計畫、交通建設與住宅政策三合一前瞻思考，落實「建設未到、規劃先行」。

台中市議員候選人許育璿表示，科技要回到人身上，他提出三大生活解方，第一是「讓號誌會看路」，引進AI動態儀控改善台74線匝道與主要幹道塞車；第二是大停車站池資訊整合，透過手機讓市民迅速找到共享與公私停車位，減少繞行車流；第三是結合TOD串連公車、YouBike與捷運，打造即時透明的交通資訊平台，搭配學童人行道與長輩庇護島的增設，讓家長與長者都能安心走在路上。

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。記者游振昇／攝影
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。記者游振昇／攝影

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