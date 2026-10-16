賴瑞隆批柯志恩只顧黨意不顧民意 高雄人不會接受

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前表示，政黨政治回到表決時須回歸政黨，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆質疑，當高雄利益與國民黨意衝突，柯志恩始終站在黨意，高雄人不會接受。

針對柯志恩14日晚間前往中山大學出席市長參選人青年論壇，學生提問當高雄的利益與國民黨中央的立場衝突時，會如何選擇？柯志恩當時表示，政黨政治回到大會按鈕表決時，必須回歸到政黨，這是身為黨團一分子有點無奈、又沒有辦法的地方。

賴瑞隆今天上午接受媒體聯訪表示，這是他對柯志恩最質疑的地方，柯志恩要選高雄市長，且4年前選過高雄市長，但是這段時間以來，當高雄利益跟黨意產生衝突的時候，柯志恩始終站在國民黨意那邊，而犧牲了高雄的利益，這是最難以接受的。

賴瑞隆舉例，特別是像財劃法修法這種對高雄有重大傷害的法案，修法過程中包括自己、民進黨高雄立委及高雄市長陳其邁，都請她能夠支持高雄，跟國民黨中央反映，但是柯志恩最後還是選擇了黨意，每一次的投票都支持了國民黨，讓台北增加新台幣數百億元預算，高雄反而實質減少，這對高雄是一個重創，包括各項產業發展，或軍購及相關預算。

他強調，柯志恩當天對學生的回答，是再次證實她站在國民黨黨意那邊，也呼籲柯志恩如果心思只有國民黨黨意，沒有高雄的民意的話，高雄人不會接受這樣子的市長人選。