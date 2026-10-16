快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

同台秦慧珠一笑泯恩仇？蔣萬安：沒有恩仇、都是市政交流

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠上午成立競選總部，台北市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文同台輔選。記者楊正海／攝影
國民黨台北市議員秦慧珠上午成立競選總部，台北市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文同台輔選。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議員秦慧珠上午成立競選總部，台北市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文同台輔選。由於秦慧珠近期針常對蔣萬安市府團隊批評，引發黨內爭議，媒體詢問蔣萬安今天是一笑泯恩仇？蔣萬安說，「沒有恩仇，都是市政交流」。

2026九合一選舉

鄭麗文今輔選秦慧珠，也是首度參加國民黨議員競總成立。媒體也問蔣萬安，自己競選總部成立，是否也邀鄭麗文參加，蔣萬安表示，相關貴賓都在邀請中。

蔣萬安致詞時，多次稱呼秦慧珠「秦姐」，今天來給她滿滿的支持，秦除了地方服務紮實，最令他感動的是，定期辦罕見疾病身障孩童書畫展，每年年末還在市府廣場前辦寒冬送暖園遊會吸引企業贊助，把熱心傳遞到很多弱勢家庭。

蔣萬安也感謝秦慧珠在這4年來，與市府團隊共同攜手努力推動許多在地重要的建設，包括錫口碼頭全面改建、親水廣場、河岸全面的優化，舉辦水舞嘉年華，帶來超過百萬的人潮，也帶動地方整體的消費、經濟的發展。

鄭麗文則稱讚秦慧珠是最資深、最優秀的議員，今天不但要讓市長蔣萬安可以順利連任，還有國民黨所有的議員，「1個都不能少，通通都要當選，全壘打」。

鄭麗文指出，市長蔣萬安從頭到尾就是一個陽光的市長，充滿正能量，認真做事，用國際的規格格局，打造全新的台北，但是選舉一到，「亂流」就出現了，台北的天空出現了一道又一道的亂流。

鄭麗文也助攻毒品議題，批評北檢的檢察官竟然吸毒，被緩起訴，時隔7個月才被發現；她說，包括台北市政府在內，不管是校園教育，還是基層的警力，乃至醫療社工投入多少的經費，投入多少的人力全力的在防毒、反毒，如果今天台灣的政治人物、想選市長的人，對於毒品零容忍的態度不堅定，對於反毒的立場很模糊，連檢察官都開始吸毒，知法犯法，對毒品氾濫，所有的政治人物都不可以閃躲，都應堅定宣示反毒的立場。

鄭麗文也批評沈伯洋，到今天為什麼還不說清楚所謂的「社區中心」在哪裡？要編多少預算？要放多少乾淨的針頭？要放什麼樣的毒品在社區中心，一個有擔當負責任的政治人物，對於台灣嚴重毒品氾濫，連檢察官都吸毒的時候，不可以再躲起來。

台北市長蔣萬安（前右二）出席台北市議員秦慧珠（前左四）競選總部成立大會，與國民黨主席鄭麗文（前左三）、台北市議會議長戴錫欽（前右一）向在場支持者熱情揮手致意。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（前右二）出席台北市議員秦慧珠（前左四）競選總部成立大會，與國民黨主席鄭麗文（前左三）、台北市議會議長戴錫欽（前右一）向在場支持者熱情揮手致意。記者張文玠／攝影

國民黨台北市議員秦慧珠舉行競選總部成立大會，台北市議員秦慧珠（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、台北市長蔣萬安（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右三）等人同台高呼凍蒜，展現團結氣勢。記者張文玠／攝影
國民黨台北市議員秦慧珠舉行競選總部成立大會，台北市議員秦慧珠（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、台北市長蔣萬安（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右三）等人同台高呼凍蒜，展現團結氣勢。記者張文玠／攝影

秦慧珠 蔣萬安 鄭麗文 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蔣萬安、鄭麗文力挺 秦慧珠競選總部成立

影／鄭麗文呼籲政治人物 必須向社會清楚表達堅決反毒的立場

合體黃國昌 蔣萬安：藍白同抗鴨霸民進黨

為台北市長參選人未雨綢繆 盼蔣萬安、沈伯洋有總統級辯論

相關新聞

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

決戰高雄！藍綠拉鋸 六行政區兵家必爭

決戰高雄，國民黨市長參選人柯志恩二度參選，對上民進黨市長參選人賴瑞隆。高雄選戰兵家必爭六大行政區，人口數排前二的大票倉鳳山、三民藍綠搶票，國民黨傳統防線左營、楠梓藍拚過半，賴瑞隆立委本命區前鎮、小港綠營要頂住。誰能入主高雄市府？就看這六區近140萬人。

沈伯洋提樹木、車架阻隔降低負面印象？蔣萬安競辦：市民聽他瞎扯

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日談到如何降低北市條通負面印象時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」。對此，蔣萬安競辦指出，沈伯洋應了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。

江啟臣攜學者提交通政見 何欣純：盧也用學者政務官有解決問題嗎？

國民黨台中市長參選人江啟臣今天攜逢甲大學學者，提出20項交通政見，包含市民公車免費、台中機場擴建、國道四號延伸台中港等。民進黨參選人何欣純認為，江很多政見她上個月就提過了，而且現任市長盧秀燕也有用學者專家，但台中的交通有變好嗎？

江啟臣提交通大帖政策 20項解方插翅雙港、迎AI智慧時代

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在競選總部辦「台中交通智慧時代」政策記者會。針對大台中及周邊生活圈超過500萬的活動與流通人口，江啟臣以「路平道安、智慧交通、人本友善、四通八達」為主軸，端出涵蓋人本安全、高快速路網、智慧治理、雙港經濟與TOD大眾運輸導向等五大層面、共20項前瞻交通政見，宣示要以AI治理與前瞻科技，帶領台中邁入兼具效率、安全與宜居的智慧交通新時代。

同台秦慧珠一笑泯恩仇？蔣萬安：沒有恩仇、都是市政交流

國民黨台北市議員秦慧珠上午成立競選總部，台北市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文同台輔選。由於秦慧珠近期針常對蔣萬安市府團隊批評，引發黨內爭議，媒體詢問蔣萬安今天是一笑泯恩仇？蔣萬安說，「沒有恩仇，都是市政交流」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。