同台秦慧珠一笑泯恩仇？蔣萬安：沒有恩仇、都是市政交流

國民黨台北市議員秦慧珠上午成立競選總部，台北市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文同台輔選。由於秦慧珠近期針常對蔣萬安市府團隊批評，引發黨內爭議，媒體詢問蔣萬安今天是一笑泯恩仇？蔣萬安說，「沒有恩仇，都是市政交流」。

鄭麗文今輔選秦慧珠，也是首度參加國民黨議員競總成立。媒體也問蔣萬安，自己競選總部成立，是否也邀鄭麗文參加，蔣萬安表示，相關貴賓都在邀請中。

蔣萬安致詞時，多次稱呼秦慧珠「秦姐」，今天來給她滿滿的支持，秦除了地方服務紮實，最令他感動的是，定期辦罕見疾病身障孩童書畫展，每年年末還在市府廣場前辦寒冬送暖園遊會吸引企業贊助，把熱心傳遞到很多弱勢家庭。

蔣萬安也感謝秦慧珠在這4年來，與市府團隊共同攜手努力推動許多在地重要的建設，包括錫口碼頭全面改建、親水廣場、河岸全面的優化，舉辦水舞嘉年華，帶來超過百萬的人潮，也帶動地方整體的消費、經濟的發展。

鄭麗文則稱讚秦慧珠是最資深、最優秀的議員，今天不但要讓市長蔣萬安可以順利連任，還有國民黨所有的議員，「1個都不能少，通通都要當選，全壘打」。

鄭麗文指出，市長蔣萬安從頭到尾就是一個陽光的市長，充滿正能量，認真做事，用國際的規格格局，打造全新的台北，但是選舉一到，「亂流」就出現了，台北的天空出現了一道又一道的亂流。

鄭麗文也助攻毒品議題，批評北檢的檢察官竟然吸毒，被緩起訴，時隔7個月才被發現；她說，包括台北市政府在內，不管是校園教育，還是基層的警力，乃至醫療社工投入多少的經費，投入多少的人力全力的在防毒、反毒，如果今天台灣的政治人物、想選市長的人，對於毒品零容忍的態度不堅定，對於反毒的立場很模糊，連檢察官都開始吸毒，知法犯法，對毒品氾濫，所有的政治人物都不可以閃躲，都應堅定宣示反毒的立場。

鄭麗文也批評沈伯洋，到今天為什麼還不說清楚所謂的「社區中心」在哪裡？要編多少預算？要放多少乾淨的針頭？要放什麼樣的毒品在社區中心，一個有擔當負責任的政治人物，對於台灣嚴重毒品氾濫，連檢察官都吸毒的時候，不可以再躲起來。

台北市長蔣萬安（前右二）出席台北市議員秦慧珠（前左四）競選總部成立大會，與國民黨主席鄭麗文（前左三）、台北市議會議長戴錫欽（前右一）向在場支持者熱情揮手致意。記者張文玠／攝影