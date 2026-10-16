中懲戒沈伯洋父親另家公司 邱垂正：全力維護選舉環境

中國大陸國台辦宣布對台北市長參選人沈伯洋父親的另一家公司實施懲戒。

陸委會主委邱垂正今天表示，中國大陸應尊重台灣自由民主的生活方式以及選舉結果，而非區別待遇，政府會維護公平公正的選舉環境，不受中共介選影響。

中國大陸國台辦14日宣布，對沈伯洋父親沈土城的另一家公司實施懲戒。沈伯洋回應，他已被通緝且制裁，拭目以待看能端出什麼樣新菜。

邱垂正今天在立法院受訪表示，中國大陸應該尊重台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民藉由公正公開的選舉做出的選舉結果，而不是基於區別待遇，支持不同立場的候選人。

邱垂正說，中國一系列打擊沈伯洋及其家族的手法，已經操作過好幾次，不僅是對沈伯洋家人的跨境鎮壓，或是對沈伯洋父親生意的質疑，實在不需要不斷操作這種伎倆，打擊沈伯洋選情，此做法只會激起台灣人民更多反感。

邱垂正也提到，對於未來中共可能持續介入選舉，不管是採取跨境鎮壓的法律戰，或是鋪天蓋地的認知作戰，政府都會全力維護公正公平的選舉環境，政府有決心維護自由民主的生活方式，以及每名候選人參選的權益，不受中共介選的影響。