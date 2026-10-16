影／柯志恩談高雄利益和黨意衝突掀波 賴瑞隆酸她「心中只有黨意」

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在青年論壇被問及高雄利益與黨意衝突如何抉擇，坦言立院表決須回歸政黨政治，「有點無奈、又沒辦法」，但若擔任市長，會站在父母官立場為高雄據理力爭；對此，她的對手賴瑞隆今重提財劃法修法讓高雄減少200億元，酸柯心中始終只有黨意，高雄人不會接受。

柯志恩14日晚間出席中山大學社會科學院學生團體舉辦的2026市長候選人青年論壇，學生提問，當高雄利益與國民黨中央立場發生衝突時，會如何選擇？柯表示，「對我來說是價值選擇」，政黨政治在做決定之前，有許多討論、衝撞的空間，國民黨在立法院有53席，黨內也會經過協調及表決，當議案回到立法院院會按鈕表決時，須回歸到政黨政治，這是身為黨的一分子，「有點無奈、又沒辦法」的地方。

不過，柯志恩強調，如果角色轉變為行政首長，成為能夠主導決策領導者，情況就與擔任民意代表不同，「跟高雄的權益有任何衝突時，身為一個高雄市長，當然是必須要去據理力爭，因為是地方的父母官」。

民進黨市長參選人賴瑞隆以財劃法為例，指柯志恩擔任國民黨智庫執行長期間，率先提出「首都加3%」方案，修法過程中，包括他自己、高雄立委及市長陳其邁，都曾呼籲柯志恩支持高雄、向國民黨中央反映地方需求，但柯最後仍選擇配合黨意。

賴瑞隆批評，財劃法修法後，高雄減少200億元，對高雄財政造成重創，無論產業發展、軍購或其他相關預算，只要涉及高雄利益與國民黨立場衝突，柯志恩始終站在黨中央一方，讓高雄利益受到犧牲，這是他最難以接受的地方。

賴認為，如果心中只有國民黨的黨意，沒有高雄的民意，高雄人不會接受這樣的市長。