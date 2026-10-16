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影／蔣萬安、鄭麗文力挺 秦慧珠競選總部成立

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠舉行競選總部成立大會，台北市議員秦慧珠（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、台北市長蔣萬安（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右三）等人同台高呼凍蒜，展現團結氣勢。記者張文玠／攝影
國民黨台北市議員秦慧珠舉行競選總部成立大會，台北市議員秦慧珠（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、台北市長蔣萬安（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右三）等人同台高呼凍蒜，展現團結氣勢。記者張文玠／攝影

國民黨台北市議員秦慧珠今於民生公園舉行競選總部成立大會，現場湧入大批基層支持者。台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文親自到場站台助講，展現藍營首都執政與黨中央力保松山、信義區關鍵席次的團結氣勢。

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針對部分藍軍支持者質疑她頻繁登上偏綠媒體受訪，秦慧珠於會前受訪時直言，任何媒體都應該去上，「民意代表就是要幫自己的理念辯護」。她分析，媒體或許有政治色彩，但廣大受眾與網路讀者不分藍綠，「選舉本來就是一個說服的過程」，要把不認同的人說成認同、讓認同的人更加支持，無論是路樹修剪或松山機場遷建等議題，唯有主動對話才能化解誤解。

台北市長蔣萬安登台致詞時表示，今天特別前來給秦慧珠滿滿的支持，更由衷感謝她這四年來與市府團隊攜手並進，共同推動了許多在地的重大建設，是推動市政不可或缺的堅實力量，懇請鄉親集中選票支持優質議員連任。

國民黨主席鄭麗文致詞時則火力全開，痛批立法院近日揭露相關部會花費一千多萬出國考察，回報的報告卻只有一張紙，怒轟「新潮流可以濫用國家預算帶著家人周遊列國」，直指民進黨從毒品防制到公帑使用全面雙重標準，呼籲藍營支持者團結一心，把敢言、能監督的秦慧珠繼續留在市議會為市民嚴格把關。

台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（右）站台力挺台北市議員秦慧珠（左）競總成立。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（右）站台力挺台北市議員秦慧珠（左）競總成立。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安（前右二）出席台北市議員秦慧珠（前左四）競選總部成立大會，與國民黨主席鄭麗文（前左三）、台北市議會議長戴錫欽（前右一）向在場支持者熱情揮手致意。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（前右二）出席台北市議員秦慧珠（前左四）競選總部成立大會，與國民黨主席鄭麗文（前左三）、台北市議會議長戴錫欽（前右一）向在場支持者熱情揮手致意。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 秦慧珠 台北市選舉

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