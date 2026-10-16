陳亭妃提補助凍卵解決少子化 因接到女性朋友反映這一事

針對少子化及人口老化問題，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨天接受少康戰情室專訪時，針對她提出女性凍卵補助及「福利六都齊」政見，強調女性不願生育，不一定是不想生，而是希望先具備獨立生活的能力，不因結婚、生育受到另一半或家庭限制。

陳亭妃表示，她與許多年輕女性及婦女朋友交流後發現，不少女性希望等經濟條件穩定、具備足夠能力後再生育，但女性生育年齡有限，等到準備好時，可能已錯過適合的時機，因此提出凍卵補助，讓女性擁有更多生育選擇。

主持人趙少康表示，現在有不少女性願自費凍卵，但必須結婚才能生孩子，為什麼女性一定要結婚才能生育？如果女性不想結婚，但希望擁有自己的孩子，為什麼不能有這樣的選擇？有些女生是單身但想要有孩子，應該尊重女性自己的選擇，不應以傳統價值觀限制女性的生育自主權。

針對國民黨台南市長參選人謝龍介提出婚育宅政策，陳亭妃表示，她尊重不同候選人的政策主張，但是能不能做得到、預算能否編列。陳亭妃主張，會全面檢視六都福利政策，台南只要有不足就要逐步補齊，目標不只是避免落後，更要力拚第一。

陳亭妃也提出「福利六都齊」政見，表示若12月25日就職，將全面盤點六都從兒童、青少年、婦女到長輩的社會福利政策，逐項比較差距。她強調，台南不能都是最後一名，只要發現福利不如其他五都，就會逐步補齊、補滿，朝六都第一邁進。

陳亭妃說，台南的人口規模及財政條件不如雙北，但不能因此讓市民感到福利輸人。她也指出，財政劃分對台南並不公平，台南承擔產業發展及公共服務等需求，卻在雙北繳稅，未來仍須持續向行政院爭取合理的財政支持，「重新找回台南人的光榮感」。