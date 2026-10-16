沈伯洋提樹木與車架阻隔撕條通負面標籤 蔣萬安反問：這是認真的嗎？

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日談到如何撕掉北市條通的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」。台北市長蔣萬安上午受訪反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？

條通是北市獨特的文化與生活記憶，沈伯洋昨在中山區林森公園舉辦肥皂箱活動，回應市民提問指出，條通本來就是很有特色的街區，不應直接把負面印象與當地店家畫上等號。

蔣萬安上午出席「新世代-酷AI智匯教室」啟用儀式及成果展示發布會受訪，媒體問到沈伯洋提出在條通用樹木跟車架來阻隔時，蔣萬安反問，這是他自己突發的想法，還是說真的很嚴肅要提出的解決方案？

蔣萬安指出，對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的，而是要真的了解現實狀況，是不是真的能夠落實在整個市政當中。