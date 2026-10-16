長者敬老卡加600點、通勤TPASS補助600元 童子瑋提「六六大順」

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今提出「六六大順」交通福利政策，鎖定長輩與通勤族兩大族群，推出「兩個600」，65歲以上長輩敬老卡每月加發600點，65歲以下通勤族購買北北基桃TPASS則由市府每月補助600元，讓原價1200元的月票，市民每月只需負擔600元，全部經費以最寬標準估算，1年不超過10億。

童子瑋表示，希望透過交通福利再升級，讓「長輩出門更方便、青年通勤更省錢」，真正減輕不同世代每天生活與移動的負擔。童辦政策部主任吳挺鋒說，每年經費以最寬標準估算，1年不超過10億，財政尚足以應付。

童子瑋說，基隆長輩的生活範圍早已不只在基隆市內，因此未來敬老卡除了維持市公車免費、不限次數的既有福利，更將每月加發600點，且點數可跨月累積，進一步擴大使用範圍，讓長輩從基隆到雙北都能更便利移動。規畫中的點數折抵範圍包括北北基國道客運、北北基台鐵、雙北捷運、北北基計程車及YouBike共享自行車，希望鼓勵長輩多出門、多交流，擴大生活圈，也促進健康老化。

針對每天往返雙北的通勤族，童子瑋則提出TPASS補助方案。他表示，基隆有大量市民每天跨縣市工作，交通費是長期且固定的生活支出，未來市府將針對65歲以下通勤族，每月補助北北基桃TPASS 600元，讓原價1200元的月票實際只需支付600元，相當於每月省下600元、一年最多可省7200元，直接降低上班族與青年族群的通勤負擔。

童子瑋指出，交通政策不能只談重大建設，也必須回到市民每天真實的生活需求。對長輩而言，是能不能更方便出門看醫生、訪友、走進雙北；對年輕人而言，則是每天通勤的時間與交通費能不能減輕。他希望透過敬老卡與TPASS兩項政策，一方面擴大長輩生活圈，另一方面降低青年通勤成本，也讓更多年輕人願意繼續留在基隆、設籍基隆。

童子瑋說，「六六大順」不只是福利政策，也是整體交通改善的一環，透過鼓勵更多市民搭乘大眾運輸、降低私人運具使用，逐步紓解國道車流。再搭配未來持續推動的公共運輸與交通建設，要讓長輩出門順、青年通勤順、基隆交通也更順，讓生活在基隆這件事，真正變得更輕鬆、更有品質。

議長童子瑋今提「六六大順」交通福利政見，長者敬老卡加600點、通勤TPASS補助600元。記者游明煌／攝影