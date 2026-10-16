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徐國勇：民進黨19縣市力拚好成績 民調人潮非勝選保證

中央社／ 台北16日電

民進黨秘書長徐國勇今天表示，民進黨對年底地方選舉抱持審慎樂觀態度，黨中央每週進行1至2次地方民調，作為選舉戰略、戰術調整依據。他強調，民調不是勝利的保證，人潮也不等於選票，黨內不能驕傲自滿，必須謙卑面對選民，盼19個提名縣市都能開出好成績。

2026九合一選舉

民進黨舉行「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代參選人推薦記者會，徐國勇會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，新北、桃園選情近期提升，傳出民進黨台中市長參選人何欣純兩次內參民調與對手幾乎打平，是否受到「洋流」效應帶動，以及黨內民調具體數字為何。

徐國勇表示，民進黨內部一直在進行民調，只有民調中心主任、秘書長及黨主席3人看得到，黨中央會根據民調進行戰略、戰術調整。他不對個別縣市選情做預測，但對每個縣市都充滿信心，哪裡不足就要彌補。

他說，黨中央幾乎每週都會進行1至2次各地民調，除非特殊情況有必要對外公布，否則不會公開。對於外界的選情猜測，他不能說這些猜測是錯誤的，有時候甚至相當準確，民進黨抱持審慎樂觀態度，希望11月28日能開出漂亮成績單。

談及整體選情及最後階段輔選策略，徐國勇表示，黨中央持續檢討、調整輔選策略，不會預測民進黨能拿下幾席，也不會預測個別縣市選情好壞。每個縣市都在努力、加強，選戰戰略與戰術也持續調整，必須體察民意及選民的思考方式。

徐國勇感謝「小水滴」與「洋流」的支持，「洋流」帶動台灣民主另一波發展，台北市長參選人沈伯洋近期走訪各地，現場人潮令人感動，尤其萬華、士林都是他成長的地方，讓他相當感動。

他希望民進黨年底提名的19個縣市都能獲得好成果，至於未提名的縣市，黨中央會在適當時機讓外界了解合作對象。他呼籲支持者及黨員不能得意自滿，必須謙卑面對選民，也提醒在外地打拚的年輕人記得返鄉投票，才能將支持轉化為實際選票。

徐國勇 民調 民進黨 2026九合一選舉

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