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遭逢「人格毀滅戰」 蔣萬安：很謝謝得立、他反過來安慰我
選戰倒數43天，台北市長蔣萬安今天接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，談及各式各樣不實的謠言或攻擊、抹黑，幾乎是接近人格毀滅戰。蔣萬安上午出席市政活動被問及此事，「我很謝謝得立（蔣萬安大兒子），他的成熟、懂事、貼心，有時候他反過來會安慰我，讓我感到很溫暖。」
針對攻擊、抹黑、人格毀滅戰，蔣萬安上午在專訪指出，他覺得這是一個磨練自己的機會，也讓他可以跟市府的團隊，包括市府同仁來審視這4年所做的一切事情。盤點對市民好的，推了這麼多的政策，有這麼多的時機，就應該大膽的向所有的市民來說明，而且對的事情，堅持勇敢去做。
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