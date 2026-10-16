沈伯洋稱樹木、車架阻隔可撕條通負面標籤 蔣萬安：他突然的想法？

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日談及北市條通文化被貼負面標籤，他稱可在容易發生爭執等熱點處，用車架或樹木做實體阻隔，提高路過民眾的安全感。台北市長蔣萬安今表示，這是他突然的想法，還是真的嚴肅要提出的解決方案？各項施政的問題，不是像沈想像或用嘴巴說，而是要了解現況，是不是能落實。

沈伯洋昨天舉辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，一名中山區居民詢問，中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，在整肅過程，怎樣保留它是特別文化，也不要被貼負面標籤？沈回應，常常比如說臨檢，經過的人常常看到臨檢或大家在外面喧嘩、抽菸，很容易會有這樣的印象。

沈伯洋說，假設執法時要確保人行道走過去的感受是明亮，不要讓大家覺得走在那邊擁擠，是非常重要，可以來規畫且不難，如果哪裡有熱點，比如每次比較容易產生爭執等，可用車架或樹木做實體阻隔，即使那邊被認為是熱點，走過去的人會覺得是區隔，安全感會提高，負面印象就會降低。

蔣萬安今天上午到中山國中出席「World Labs-AI 智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會前，被問及是否採納沈伯洋意見。蔣表示，條通要怎麼用樹木跟車架來阻隔？這是他自己突然的想法，還是說真的嚴肅要提出的解決方案？對各項施政的問題，絕對不是像沈委員目前想像或用嘴巴上說，而是要真的了解現實狀況，是不是真的能夠落實在整個施政當中。