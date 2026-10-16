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黃世杰提捷運推動3重點 張善政競辦：進度脫節、連政見都考古

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（15）日於臉書發文，拋出「加速推動三心六線」，並高喊「工程進度公開透明」，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，黃世杰不僅不做功課，連政見都在「考古」。圖／翻攝黃世杰臉書
民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（15）日於臉書發文，拋出「加速推動三心六線」，並高喊「工程進度公開透明」，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，黃世杰不僅不做功課，連政見都在「考古」。圖／翻攝黃世杰臉書

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（15）日於臉書發文，拋出「加速推動三心六線」，並高喊「工程進度公開透明」，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，黃世杰不僅不做功課，連政見都在「考古」，時間彷彿被按下了暫停鍵，還活在前市長鄭文燦時空裡。

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黃世杰臉書指出，他提出三項推動重點，加速推進軌道建設，市長親自盯，進度不鬆手，讓問題有人處理、進度有人負責。工程進度公開透明，蓋到哪、錢花到哪，讓市民看得懂、查得到，也能持續追蹤落後工程的改善情形。三心六線分期到位，逐步串聯桃園、中壢與航空城，讓市民從家門到車站都更方便

莊鎧毓指出，「三心六線」根本是民進黨執政時期早就喊爛的舊口號，且過去八年留下不少工程發包延宕、規畫不夠周延的問題。自張善政上任後，桃園軌道建設的進度早已「超前進化」，將第一階段的軌道路網從原本的「三心六線」升級成「一環三心八線齊發」，且工程進度皆穩健推進，第二階段的路網更是以「一環三心21線」為目標。

莊鎧毓說明，張善政上任後，已經新增綠延大溪、青線、新桃林線及橘線共四條路線、進度穩健推進，並且市府團隊還要日以繼夜拚趕原先落後的進度；黃世杰活在過去，繼續抱著舊的「三心六線目字型路網」當政見，根本完全不用心。

莊鎧毓提到，黃世杰不僅政見內容是舊的，就連他在臉書發文「擺拍」用的背景圖似乎也是舊資訊。把別人在善後的舊政策重新包裝，路線圖也疑似擺錯張，究竟是平常根本不關心桃園建設，還是選舉到了才突然想起來蹭熱度？

此外，針對黃世杰要求「蓋到哪、錢花到哪，都看得到」，莊鎧毓表示，捷運工程局早就有官方網站，只要願意動動手指，就會發現官網的「軌道建設進度總覽」早已公開各項工程資訊。各項資訊皆有公開管道供查詢，黃世杰卻還要把「公開透明」當成自己的政見，狀況外還要裝認真。

莊鎧毓呼籲，黃世杰與其忙著把舊政策重新包裝，不如先把桃園現有的建設進度查清楚，再來談自己要如何推動，別一邊高喊「心桃園、動起來」，一邊連功課都沒做好，最後只剩下嘴巴動起來。

黃世杰 張善政 考古 2026九合一選舉 桃園市選舉

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