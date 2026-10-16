就在今晚！侯友宜、盧秀燕發出「恩+1」號召令力挺柯志恩岡山造勢

繼9月19日鳳山大造勢之後，國民黨市長參選人柯志恩今晚將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕站台，侯、盧兩人錄製影片號召支持者到場，展現北中南大連線、團結一心爭取勝選的強烈氣勢。

國民黨著名的「燕子、漢子及禿子」組合輪番為各地候選人站台造勢，柯志恩今晚岡山大造勢邀請侯友宜（漢子）及盧秀燕（燕子）站台，明晚立法院長韓國瑜（禿子）也將出席高雄小港鳳儀宮「廟口開講」活動，三人接連兩天為柯志恩站台，展現藍營團結氛圍。

今晚 7 時，「岡好起飛—大岡山勝利晚會」將於岡山河堤公園旁登場，安排歌手龍千玉及江志豐演出。競辦指出，柯志恩競選總部主任委員、前立法院長王金平率先開講，新北市長侯友宜預計8時32分登台、台中市長盧秀燕8時40分助講，柯志恩最後壓軸上台致詞。

為響應「恩+1」號召，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕分別錄製影片力挺柯志恩，侯友宜推薦柯志恩「有專業、有能力，更有為高雄打拚的決心！」，呼籲所有支持者一起站出來。

盧秀燕展現藍營女力連線的深厚情誼與決心，她強調，柯志恩是她的好姊妹，邀請高雄鄉親今晚一起到岡山河堤公園為柯志恩加油打氣。

柯志恩競辦表示，柯志恩「三山造勢」首場已於鳳山舉辦，湧入超過 3 萬名熱情支持者，成功打響翻轉高雄的第一槍；「恩+1」活動邀請每一位渴望高雄改變的支持者共同響應，一起加入「有志一同」的大家庭。

國民黨市長參選人柯志恩「三山造勢」第二場今晚在岡山登場，晚間7時起在河堤公園旁舉辦。圖／柯志恩競辦提供

台中市長盧秀燕邀請高雄鄉親今晚一起到岡山河堤公園為柯志恩加油打氣。圖／柯志恩競辦提供