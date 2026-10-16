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就在今晚！侯友宜、盧秀燕發出「恩+1」號召令力挺柯志恩岡山造勢
繼9月19日鳳山大造勢之後，國民黨市長參選人柯志恩今晚將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕站台，侯、盧兩人錄製影片號召支持者到場，展現北中南大連線、團結一心爭取勝選的強烈氣勢。
國民黨著名的「燕子、漢子及禿子」組合輪番為各地候選人站台造勢，柯志恩今晚岡山大造勢邀請侯友宜（漢子）及盧秀燕（燕子）站台，明晚立法院長韓國瑜（禿子）也將出席高雄小港鳳儀宮「廟口開講」活動，三人接連兩天為柯志恩站台，展現藍營團結氛圍。
今晚 7 時，「岡好起飛—大岡山勝利晚會」將於岡山河堤公園旁登場，安排歌手龍千玉及江志豐演出。競辦指出，柯志恩競選總部主任委員、前立法院長王金平率先開講，新北市長侯友宜預計8時32分登台、台中市長盧秀燕8時40分助講，柯志恩最後壓軸上台致詞。
為響應「恩+1」號召，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕分別錄製影片力挺柯志恩，侯友宜推薦柯志恩「有專業、有能力，更有為高雄打拚的決心！」，呼籲所有支持者一起站出來。
盧秀燕展現藍營女力連線的深厚情誼與決心，她強調，柯志恩是她的好姊妹，邀請高雄鄉親今晚一起到岡山河堤公園為柯志恩加油打氣。
柯志恩競辦表示，柯志恩「三山造勢」首場已於鳳山舉辦，湧入超過 3 萬名熱情支持者，成功打響翻轉高雄的第一槍；「恩+1」活動邀請每一位渴望高雄改變的支持者共同響應，一起加入「有志一同」的大家庭。
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