串聯新世代參選人 沈伯洋：唱勇氣讚歌盼改變家鄉

民進黨今天舉行「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代參選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋與40歲以下的新世代鄉鎮市長參選人宣示，唱出勇氣的讚歌，回鄉改變。他表示，新世代是一群有勇氣、想為家鄉帶來改變的人，希望把最新的改革帶回地方，讓新世代扛起新時代。

民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢等多位地方新世代參選人出席記者會；現場引用日本動漫「進擊的巨人」中為家鄉勇敢奮戰的橋段，強調新世代參選人將以行動改變家鄉。

沈伯洋致詞表示，過去常說「少小離家老大回」，但今天站出來的新世代參選人是「少小離家少壯回」。許多人離開家鄉到外地打拚，原本希望累積足夠經驗與資本，等到事業有成後再衣錦還鄉，但這群年輕人沒有選擇等待，而是希望現在就為故鄉做出改變。

談及選舉挑戰，沈伯洋表示，剛開始參選時，有人認為台北政治板塊比較硬，甚至直言「不可能」，但即使面對這樣的挑戰，新世代參選人從一開始就沒有退縮。

他說，每位新世代參選人背後代表的都是勇氣，即使外界認為先累積更多資本、讓人生更加順遂才是捷徑，但他們仍選擇義無反顧站出來，希望為家鄉帶來改變。

沈伯洋表示，最短的捷徑就是繞遠路，新世代參選人是一群願意繞遠路、有勇氣的人。他也提到，「洋流」本身就是公民意志，這些參選人都是洋流的一分子，希望把最新的改革帶回地方，改變社會，讓新世代扛起新時代。

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩指出，新世代扛起新時代，她與其他年輕夥伴一同返鄉，希望透過自己的力量改變家鄉，她期望「洋流」也能流到宜蘭市，成為「新韓流」。

徐國勇致詞表示，民進黨從創黨以來就重視培養年輕世代，台灣民主發展是一棒接一棒、一代傳一代。他代表黨主席賴清德向願意站出來承擔責任的年輕世代致敬，期盼新世代扛起新時代。

活動最後，沈伯洋代表宣讀「地方新世代扛起新時代」共同宣言。他表示，通往新時代的道路沒有一步到位的捷徑，回到家鄉需要勇氣，走進地方需要真心，改變家鄉則必須付出行動。

沈伯洋宣讀宣言指出，「通往新時代的長路就是捷徑，為土地獻出真心成為新希望，唱出勇氣的讚歌，回鄉改變」。與會參選人並共同高喊「為家鄉獻出勇氣」口號。