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藍青年助講團成軍下鄉 備戰核能公投 宣講車下周彰化起跑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今在中央黨部前舉行「公投宣講青年下鄉助講團成軍」記者會，成立青年助講團，國民黨青年將搭乘宣講車深入全台各地，宣傳核能公投理念。宣講車下周一將從彰化出發，呼籲台灣鄉親，核能公投投同意。記者屈彥辰／攝影
國民黨今在中央黨部前舉行「公投宣講青年下鄉助講團成軍」記者會，成立青年助講團，國民黨青年將搭乘宣講車深入全台各地，宣傳核能公投理念。宣講車下周一將從彰化出發，呼籲台灣鄉親，核能公投投同意。記者屈彥辰／攝影

國民黨今在中央黨部前舉行「公投宣講青年下鄉助講團成軍」記者會，副主席兼秘書長李乾龍授旗予青年助講團，宣布國民黨青年將搭乘宣講車深入全台各地，宣傳核能公投理念。宣講車下周一將從彰化出發，呼籲台灣鄉親，核能公投投同意。

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國民黨發言人柳采葳表示，國民黨青年夥伴將下鄉到台灣各鄉鎮宣講理念，不僅是公投理念，也會到全台各地宣傳國民黨所提名縣市首長的優勢。宣講車將前往台灣社會各個角落，邀請民眾一起關心公共議題，透過更輕鬆的方式認識能源政策、國民黨的主張與理念，也希望青年朋友為國民黨提名的候選人加油打氣。

青發會青年部主任李昶志表示，青年助講團預計從下周一開始全台行動，第一站前往彰化，接著前往雲林、南投及嘉義。上次核三重啟公投有超過400萬人投下同意票，占有效票約七成，各縣市同意票都多於不同意票，顯示民眾關心核能議題。

李昶志盼大家思考，台灣的電力夠不夠穩定？台灣有超過八成的電力仰賴進口，天然氣安全存量只有11天，身處四面環海的環境，是否要把能源供應寄望在不穩定的海運上？民眾的飯碗保不保得住？半導體與AI是台灣的經濟命脈，產業是否留在台灣，取決於電力供應狀況。電費的帳單由誰埋單？台電上半年每賣1度電虧損2毛7，累積虧損已達3700多億元，成本仍由納稅人承擔。

李昶志介紹宣講車的3項設備，包括戰鬥陀螺對戰PK台、AI拍貼機及小額募款盲盒公仔。民眾可以帶著自己的戰鬥陀螺到現場同樂，也能透過AI拍貼機選擇縣市主題、拍照留念。此外，捐款滿300元可獲得一個六都首長候選人盲盒公仔，款式由民眾抽取。

青年團總團長徐致遠表示，台灣因核能議題爭論已超過十年，但國際局勢變化快速，天然氣與石油價格受到國際情勢影響，台灣天然氣安全存量只有11天，相較之下，核能燃料可以使用18至36個月。基於國安、能源穩定及國家安全，應重啟核電，並呼籲民眾支持核能公投。

青年團執行長汪令傑表示，核能跟綠能從來都不需要二選一，能源政策應在安全前提下，保留所有可以使用的能源選項，能源安全交由核安專業人士把關，國家能源政策方向則應由人民決定。青年團執行委員黃祥瑋說，今年11月28日要廢除民進黨的非核家園主張，讓核能可以重新為台灣營運、維持能量，希望大家持續支持國民黨，一起投下同意票。

國民黨今宣布成立青年助講團，下鄉宣講核能公投，宣講車將先從彰化出發。宣講車設備包括戰鬥陀螺對戰PK台、AI拍貼機及小額募款盲盒公仔。捐款滿300元可獲得一個六都首長候選人盲盒公仔，款式由民眾抽取。記者屈彥辰／攝影
國民黨今宣布成立青年助講團，下鄉宣講核能公投，宣講車將先從彰化出發。宣講車設備包括戰鬥陀螺對戰PK台、AI拍貼機及小額募款盲盒公仔。捐款滿300元可獲得一個六都首長候選人盲盒公仔，款式由民眾抽取。記者屈彥辰／攝影

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