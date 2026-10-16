沈伯洋領軍青年世代簽署宣言 民進黨：為家鄉獻出勇氣力拚勝選

迎戰2026年九合一選舉並紀念創黨40周年，民進黨今天由台北市長參選人沈伯洋攜手10位40歲以下民進黨新世代鄉鎮市長參選人，以「回到家鄉，回家投票」為主軸，全體參選人共同發表並簽署「地方新世代扛起台灣新時代」宣言，展現返鄉扎根、以實際行動革新地方治理的決心。

民進黨秘書長徐國勇表示，適逢民進黨創黨40週年，號召新世代青年投入地方、承擔責任，由沈伯洋帶領40歲以下年輕世代，為台灣及家鄉的未來共同努力。

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩表示，四月卸下發言人職務接受徵召回到宜蘭，是相信年輕世代有勇氣改變家鄉的未來，這也是民進黨提名優秀年輕人才的重要原因，盼讓洋流流進宜蘭市、成為「新韓流」，也請大家給予年輕人更多鼓勵與支持。

民進黨南投市長參選人沈夙崢表示，承擔不是負面的詞，因為希望家鄉南投市有機會改變，因此提出「啟動新南投」，將以議會質詢的魄力與處理陳情案的執行力，為南投市發展通盤檢討，也請在外的南投人給她機會，和台北一起選出「沈市長」。

沈伯洋表示，大家常說「少小離家老大回」，但我們這群人是「少小離家是少壯回」，過去很多人出外打拚都希望慢慢累積經驗與資本，最後衣錦還鄉，他在美國念書時也曾這樣想，但當時沒有做這樣的決定，在少壯時扛起改變家鄉的重任，這是困難的挑戰，如同他當初參選面對不易改變的政治板塊，即使面對困難的挑戰，也沒有任何退縮。

沈伯洋說，這群新世代是一群想要繞遠路的人，但也是一群有勇氣的人，是一群想要為自己的家鄉改變的人，返鄉參政與推動改革之路雖然充滿挑戰，但大家義無反顧為自己的家鄉站出來，就是希望能夠做改變，要讓新世代能夠扛起新時代。