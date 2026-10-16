徐欣瑩拋永續環境3政策：頭前溪親水廊道、智慧抓汙染、全流域治水

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市，盼以水岸整合、科技監控與治水規畫，提升環境品質及防洪韌性。

徐欣瑩表示，新竹縣擁有豐富的山海河川資源，隨著人口成長與都市快速發展，環境治理必須具備前瞻性與系統性思考。頭前溪作為新竹的母河，也是縣民休憩與生態保育的重要軸帶，因此她主張整合水環境治理與河濱空間改善。

徐欣瑩指出，將在既有河濱公園、自行車道及生態綠地基礎上，進一步補齊水岸斷點、串聯沿線設施，未來逐步連結竹東、芎林、竹北至新竹市的水岸空間，打造完整連續、兼具生態與休閒功能的頭前溪親水廊道，讓河岸成為縣民休閒運動與親近自然的場所。

面對環境汙染稽查與防範挑戰，徐欣瑩也提出成立「新竹縣智慧汙染監控中心」，全面整合空氣品質、水質、噪音、非法傾倒及河海岸汙染等既有監測資料，透過即時監測、巨量數據分析與異常預警機制，提升汙染發現與即時處理效率。

徐欣瑩表示，監控中心也將推動環境資訊公開透明，讓縣民能隨時掌握周遭環境品質與汙染案件處理進度，落實「用科技抓汙染，用數據守護環境」的治理承諾。

此外，因應氣候變遷帶來的極端氣候威脅，徐欣瑩規畫「新竹縣全流域治水」策略，依不同區域地理特性因地制宜。上游五峰、尖石等山林地區將加強山林保水並打造防洪核心；中游北埔、峨眉等農業區則做好農業保水，建構農業聚落滯洪網。

至於竹北、湖口等都會區，徐欣瑩主張打造新竹縣「智慧海綿城市示範區」，尤其在校園、公園等公共空間加強自然環境的滯洪與滲透能力，全面提升城鄉面對暴雨時的防洪韌性。

徐欣瑩強調，環境永續不僅是世代責任，更是打造宜居城市的關鍵基礎，未來將持續透過科學治理、公私協力與科技賦能，把新竹縣打造成永續、安全且充滿生機的宜居家園。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供