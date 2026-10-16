快訊

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

才爆律師資格爭議 白宮新發言人稱「中國連像樣的廁所都沒有」

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩拋永續環境3政策：頭前溪親水廊道、智慧抓汙染、全流域治水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市，盼以水岸整合、科技監控與治水規畫，提升環境品質及防洪韌性。

2026九合一選舉

徐欣瑩表示，新竹縣擁有豐富的山海河川資源，隨著人口成長與都市快速發展，環境治理必須具備前瞻性與系統性思考。頭前溪作為新竹的母河，也是縣民休憩與生態保育的重要軸帶，因此她主張整合水環境治理與河濱空間改善。

徐欣瑩指出，將在既有河濱公園、自行車道及生態綠地基礎上，進一步補齊水岸斷點、串聯沿線設施，未來逐步連結竹東、芎林、竹北至新竹市的水岸空間，打造完整連續、兼具生態與休閒功能的頭前溪親水廊道，讓河岸成為縣民休閒運動與親近自然的場所。

面對環境汙染稽查與防範挑戰，徐欣瑩也提出成立「新竹縣智慧汙染監控中心」，全面整合空氣品質、水質、噪音、非法傾倒及河海岸汙染等既有監測資料，透過即時監測、巨量數據分析與異常預警機制，提升汙染發現與即時處理效率。

徐欣瑩表示，監控中心也將推動環境資訊公開透明，讓縣民能隨時掌握周遭環境品質與汙染案件處理進度，落實「用科技抓汙染，用數據守護環境」的治理承諾。

此外，因應氣候變遷帶來的極端氣候威脅，徐欣瑩規畫「新竹縣全流域治水」策略，依不同區域地理特性因地制宜。上游五峰、尖石等山林地區將加強山林保水並打造防洪核心；中游北埔、峨眉等農業區則做好農業保水，建構農業聚落滯洪網。

至於竹北、湖口等都會區，徐欣瑩主張打造新竹縣「智慧海綿城市示範區」，尤其在校園、公園等公共空間加強自然環境的滯洪與滲透能力，全面提升城鄉面對暴雨時的防洪韌性。

徐欣瑩強調，環境永續不僅是世代責任，更是打造宜居城市的關鍵基礎，未來將持續透過科學治理、公私協力與科技賦能，把新竹縣打造成永續、安全且充滿生機的宜居家園。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

徐欣瑩 永續 治水 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

鄭朝方成立北埔、峨眉競選服務處 喊借鏡竹北經驗翻轉客庄

郭瓊瑩／再現跨黨派都市綠政光輝

淡水公司田溪水岸公園完工 打造全齡生態亮點

相關新聞

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

決戰高雄！藍綠拉鋸 六行政區兵家必爭

決戰高雄，國民黨市長參選人柯志恩二度參選，對上民進黨市長參選人賴瑞隆。高雄選戰兵家必爭六大行政區，人口數排前二的大票倉鳳山、三民藍綠搶票，國民黨傳統防線左營、楠梓藍拚過半，賴瑞隆立委本命區前鎮、小港綠營要頂住。誰能入主高雄市府？就看這六區近140萬人。

陳亭妃提補助凍卵解決少子化 因接到女性朋友反映這一事

針對少子化及人口老化問題，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨天接受少康戰情室專訪時，針對她提出女性凍卵補助及「福利六都齊」政見，強調女性不願生育，不一定是不想生，而是希望先具備獨立生活的能力，不因結婚、生育受到另一半或家庭限制。

蔣萬安拋松機拆遷 市議員參選人斥忽視離島醫療掏空新北資源

台北市長蔣萬安日前提出拆除松山機場政見並主張離島醫療後送應由新北市與桃園市分擔，新北市板橋區市議員參選人李昆穎今嚴正批評，蔣萬安的說法不僅毫無配套且相當冷血，為了個人政治政見，硬將醫療壓力推給周邊縣市，恐將導致新北市醫療資源遭到掏空。

沈伯洋提樹木與車架阻隔撕條通負面標籤 蔣萬安反問：這是認真的嗎？

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日談到如何撕掉北市條通的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」。台北市長蔣萬安上午受訪反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？

長者敬老卡加600點、通勤TPASS補助600元 童子瑋提「六六大順」

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今提出「六六大順」交通福利政策，鎖定長輩與通勤族兩大族群，推出「兩個600」，65歲以上長輩敬老卡每月加發600點，65歲以下通勤族購買北北基桃TPASS則由市府每月補助600元，讓原價1200元的月票，市民每月只需負擔600元，全部經費以最寬標準估算，1年不超過10億。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。