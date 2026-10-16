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影／「人潮不等於選票」 徐國勇還原當時說法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，秘書長徐國勇鼓勵青年返鄉投票，讓家鄉可以更好。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，秘書長徐國勇鼓勵青年返鄉投票，讓家鄉可以更好。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前掃街造勢掀起支持者上街的洋流熱潮，不過民進黨秘書長徐國勇卻在中常會示警說，人潮不等於選票、民調不代表勝選。徐國勇今天還原當時談話表示，因為人潮多若不能化為選票仍不會當選，鼓勵所有年輕朋友都能返鄉投票。

2026九合一選舉

徐國勇表示，為什麼星期三會告訴黨員及支持者人潮不等於選票、民調不代表勝選，因為每一次民進黨在為台灣努力打拚時，仍要接受民主選舉的洗禮，我們不能驕傲自滿，要繼續往前走，所以才會告訴大家，人潮不等於選票，要投下去才算，民調更不是勝選的保障，要換為選票才是勝選基礎。徐說，記得民國57年時台北市升格為院轄市，只有一百萬票鬥能當選，但是現在人口快速增加，只有一百萬票都能當選，因為有很多離鄉北上打拚的民眾，所以需要再次呼籲支持者記得返鄉投票。

民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（右二）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起呼口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（右二）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起呼口號。記者潘俊宏／攝影

民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（中）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起呼口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（中）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起呼口號。記者潘俊宏／攝影

民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（中）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起亮相，沈伯洋卻靦腆表示，這裡只有他超過40歲。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天舉行地方新世代候選人推薦記者會，台北市長參選人沈伯洋（中）與十位不到40歲返鄉投入選戰的新世代參選人一起亮相，沈伯洋卻靦腆表示，這裡只有他超過40歲。記者潘俊宏／攝影

徐國勇 沈伯洋 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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