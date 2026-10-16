蕭美琴明天赴澎湖輔選吳淑瑾 晚上再趕到高雄合體蔡英文

選戰倒數衝刺，副總統蕭美琴明天行程滿檔，除了確定將於晚間在高雄鳳山與前總統蔡英文罕見同台，出席民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選總部成立大會外，明天白天還將先跨海前往澎湖，全力輔選民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾，預計前往澎湖天后宮參香祈福，展現對離島的高度重視。

據了解，蕭美琴明天預計在吳淑瑾陪同下，走訪澎湖湖西實地關心石滬文化保存與青年地方創生的推動成果，以及考察農村再生與社區永續發展，還將一同前往全台歷史最悠久的廟宇澎湖天后宮參香祈福，祈求國泰民安、並為吳淑瑾的選情加溫。

吳淑瑾競選團隊表示，海洋與在地文化是澎湖發展的命脈，蕭美琴此行特地前來澎湖關心地方創生、傳統文化保存與農村再生成果，不僅是對澎湖在地發展的強力支持，也期盼透過中央與地方的串聯，讓外界看見離島永續轉型的契機。

結束白天的澎湖輔選行程後，蕭美琴隨即將轉往高雄，於晚間出席賴瑞隆的競選總部成立大會，與前總統蔡英文及黨內重量級巨頭齊聚，展開一日台灣本島外島奔波的超級輔選行程。