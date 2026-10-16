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打造AI產業廊帶深化藍白合作 李四川土城掃街：將鄉親心聲帶回市府

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，隨後深入瑞億市場掃街拜票。面對熱情支持的鄉親與里長，李四川表示，過去上市場帶回家的是食材，現在掃街帶回的是民眾的實質心聲與溫暖祝福。針對藍白合作、競選政見及綠營質疑，李四川也做出明確回應，強調未來將與台北市長蔣萬安聯手打造雙北「AI高科技產業廊帶」，全面提升新北產業競爭力。

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針對近期密集安排市場與夜市掃街行程，李四川今感性分享，他說，以往周末常與妻子一同上市場買菜，如今走訪基層，握到的每一雙手都傳遞著鄉親的熱情與期待。他收到不少象徵吉利的菜頭與鳳梨，備感溫馨。李四川承諾，所有關於市場改建與環境改善的建言，他都點滴在心，將「心聲」轉化為市府施政動力，未來若順利進入市政府，定會將這些基層心聲轉化為建設新北的具體行動，全力為市民服務。

針對民眾黨主席黃國昌昨於直播中表明全力支持、甚至將議員聯合競總作為後援會一事，李四川表達由衷感謝。他透露，雙方平時聯繫溝通非常順暢，黃國昌也提供許多寶貴的政見建議。李四川強調，無論選前或選後，新北市的「藍白合」方向絕對不會改變，雙方為新北建設與服務的理念完全一致。

針對綠營民代質疑其提出了「AI科技產業廊道」構想，李四川清楚闡述整體政策藍圖。他指出，未來將以「南有巨蛋城，北有科學城」為發展主軸，把淡海新市鎮二、三期規劃為科學園區。

李四川說明，過去他在台北市政府成功協助引進輝達（NVIDIA）進駐北士科，未來將進一步推動興建蘆社大橋，讓北士科的高科技產業鏈延伸至新北蘆洲、五股及淡海；同時透過台64線與台65線快速道路，順暢串聯土城、樹林及新店，構築起完整的雙北AI高科技產業廊帶。

李四川指出，行政院長卓榮泰先前也曾提出「首都圈黃金廊帶」概念，顯見發展科技產業是跨黨派共識。他喊話民進黨對手蘇巧慧，應向黨內說明整體產業布局，切勿因政治質疑而嚇跑打算在雙北投資的外商，並期待雙方能就實質政見展開良性對話。

李四川今天前往土城區瑞坤宮及瑞億市場拜票，曾被蘇巧慧戲稱豬八戒的板橋區廣德里長周建和也現身並握手致意。據了解，李四川好幾次的市場掃街他也都有來，前天李前往板橋國慶黃昏市場掃街的時候，周也有來還一起高喊「凍蒜」。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，他說，近期走訪基層傾聽民意，會將大家的「心聲」轉化為未來市府施政動力。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，他說，近期走訪基層傾聽民意，會將大家的「心聲」轉化為未來市府施政動力。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，他說，近期走訪基層傾聽民意，會將大家的「心聲」轉化為未來市府施政動力。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，他說，近期走訪基層傾聽民意，會將大家的「心聲」轉化為未來市府施政動力。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，廟方主委蔡允俊致贈蘿蔔預祝高當選。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城區瑞坤宮參拜，廟方主委蔡允俊致贈蘿蔔預祝高當選。記者王長鼎／攝影

李四川今天前往土城區瑞坤宮及瑞億市場拜票，被蘇巧慧戲稱豬八戒的板橋區廣德里長周建和也現身並握手致意。記者王長鼎／攝影
李四川今天前往土城區瑞坤宮及瑞億市場拜票，被蘇巧慧戲稱豬八戒的板橋區廣德里長周建和也現身並握手致意。記者王長鼎／攝影

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