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蔣萬安拋都更新政 門檻擬降至50%、大街廓容積增至300%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪。（截圖自網路直播）
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪。（截圖自網路直播）

台北市都更門檻擬再放寬。台北市長蔣萬安16日表示，將推動現行「7599」調整為「5099」，把第一階段門檻由75%降至50%，協助長期卡關的都更案加快整合；另將針對大面積、大街廓更新提供更多誘因，盼加速老屋更新。

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蔣萬安上午接受中廣節目專訪時表示，部分都更案已推動多年，卻遲遲無法向前，未來希望透過降低第一階段門檻，讓更多民眾願意參與，搭配市府協助，加快困難案件的整合腳步，並加速後續審議。

除了整合門檻擬由「7599」調整為「5099」，蔣萬安也表示，將提供更多誘因，鼓勵大面積、大街廓都更。他指出，不希望都市更新只是一小塊、一小點地進行，這樣不僅難以達到整體更新效果，也可能衍生公安疑慮。

蔣萬安並以河岸周邊地區為例，表示希望給予相應獎勵，針對符合條件的大面積街廓更新，朝基準容積率由225%提高至300%的方向推動，藉此提高整合誘因，帶動整體市容改善。

談及推動方式，蔣萬安指出，上任後透過「都更八箭」調整政策，除了降低門檻，也由政府介入協助，透過成立輔導團、舉辦說明會及協助試算等方式，幫助住戶推動更新。

都更申請量增加後，如何加速核准也是後續重點。蔣萬安表示，上任後每年都更報核案件數，是上任前平均的2.3倍，隨著民眾參與意願提高、進入審議程序的案件增加，下一步就是加速審議，讓案件逐一落實，改善市容及居住安全，降低民眾住在屋齡超過30年、40年老舊建物，面對地震時的不安。

至於都更整合最後階段，蔣萬安表示，若99%的住戶都願意參與，卻因最後一、兩戶而長期卡關，政府就必須依照相關法規、走完程序後執行公權力。他強調，市府應訂定明確原則與標準，讓公務員有所依循、放心依法行政，這是首長必須承擔的責任。

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