王惠美4字回應是否參加中部聯合造勢 國民黨內整合再受關注

中部中彰投雲四縣市長選舉，國民黨評估目前只有彰化縣落後，為防止彰化縣成為中部防線缺口，國民黨聯合造勢大會首場即落在彰化，估計動員1萬1千人，包括國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕四縣市長參選人都將上台助講，拉抬聲勢，但縣王惠美仍以另有公務為由，無法參加。

這項由國民黨中央黨部舉辦的四縣市活動，從明天下午3時30分到6時在員林市圓林園滯洪池生態公園舉行，國民黨彰化縣長參選人魏平政、台中市長參選人江啟臣、南投縣長參選人許淑華及雲林縣長參選人張嘉郡，都會率領該縣市全部參選人上台並致詞 。

因不滿對縣長提名過程的彰化縣長王惠美，至今仍未積極為魏平政輔選，明天的造勢大會是否出席再度成為注目焦點。不過，據國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，中央黨部曾邀請縣長王惠美參加，但王縣長表示「另有公務，不克參加」。

王惠美今天上午出席彰化縣三山國王客底文化節宣傳活動時，媒體問她是否參加明天的造勢大會時，只說了「謝謝、謝謝」即匆匆離去。另據了解，王惠美私下抱怨，只有這場造勢大會的行程表，卻沒有請柬或電話邀請。

國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，明天下午的造勢大會，針對中部四縣市黨提名所有參選人，很期待王惠美能到場，為大家加油，擊出全壘打。

不過，縣黨部主委蕭景田說，曾邀請王惠美參加造勢大會，卻以另有公務行程為由，表示無法參加 。

國民黨明天下午的聯合造勢大會，是以「Ai正來電、核能才有電」公投造勢中部場名義舉辦，由歷史哥李易修、黃士修主持助講，與會的還有國民黨及民眾黨國會黨團成員等。