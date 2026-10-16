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王惠美4字回應是否參加中部聯合造勢 國民黨內整合再受關注

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午出席彰化縣三山國王客底文化節宣傳活動，親手擂茶，活動結束被問到是否參加國民黨明天四縣市長參選人聯合造勢大會時，只答說「謝謝，謝謝」。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午出席彰化縣三山國王客底文化節宣傳活動，親手擂茶，活動結束被問到是否參加國民黨明天四縣市長參選人聯合造勢大會時，只答說「謝謝，謝謝」。記者劉明岩／攝影

中部中彰投雲四縣市長選舉，國民黨評估目前只有彰化縣落後，為防止彰化縣成為中部防線缺口，國民黨聯合造勢大會首場即落在彰化，估計動員1萬1千人，包括國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕四縣市長參選人都將上台助講，拉抬聲勢，但縣王惠美仍以另有公務為由，無法參加。

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這項由國民黨中央黨部舉辦的四縣市活動，從明天下午3時30分到6時在員林市圓林園滯洪池生態公園舉行，國民黨彰化縣長參選人魏平政、台中市長參選人江啟臣、南投縣長參選人許淑華及雲林縣長參選人張嘉郡，都會率領該縣市全部參選人上台並致詞 。

因不滿對縣長提名過程的彰化縣長王惠美，至今仍未積極為魏平政輔選，明天的造勢大會是否出席再度成為注目焦點。不過，據國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，中央黨部曾邀請縣長王惠美參加，但王縣長表示「另有公務，不克參加」。

王惠美今天上午出席彰化縣三山國王客底文化節宣傳活動時，媒體問她是否參加明天的造勢大會時，只說了「謝謝、謝謝」即匆匆離去。另據了解，王惠美私下抱怨，只有這場造勢大會的行程表，卻沒有請柬或電話邀請。

國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，明天下午的造勢大會，針對中部四縣市黨提名所有參選人，很期待王惠美能到場，為大家加油，擊出全壘打。

不過，縣黨部主委蕭景田說，曾邀請王惠美參加造勢大會，卻以另有公務行程為由，表示無法參加 。

國民黨明天下午的聯合造勢大會，是以「Ai正來電、核能才有電」公投造勢中部場名義舉辦，由歷史哥李易修、黃士修主持助講，與會的還有國民黨及民眾黨國會黨團成員等。

王惠美 國民黨 韓國瑜 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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