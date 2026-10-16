沈伯洋父公司遭陸制裁 賴士葆：拿抗中牌累積聲量又為選舉蹭兩岸

民進黨台北市長參選人沈伯洋父親公司「VWAY」被大陸方面實施制裁，禁與大陸企業、個人進行交易合作。國民黨立委賴士葆今日表示，沈伯洋過去猛打抗中牌，家人卻大賺紅錢，如今為選市長態度大轉彎想賺兩岸紅利，卻因緊抱台獨神主牌不敢談和平交流。

沈伯洋父親被港媒爆料，其名下「兆億公司」在去年6月被大陸實施制裁後，又用名下另一家「VWAY」公司名義，繼續在大陸賺錢，半年多時間貿易額近70萬美元。大陸國台辦在14日，針對沈伯洋父親的「VWAY」公司，宣布制裁措施，禁止與大陸企業及個人進行任何交易。

賴士葆表示，沈伯洋過去猛打抗中牌，甚至認為任何交流都是統戰的一部分，現在要選市長卻一改往日理念形象，連雙城論壇都變得願意出席。

賴士葆表示，沈伯洋家人大賺紅錢，在台灣又拿抗中牌累積政治聲量，現在要選舉又想賺兩岸紅利，但始終不敢提如何做到和平交流，終究是因為民進黨的台獨神主牌拿在手上不肯放。