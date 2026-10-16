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認同趙少康二訪沈伯洋 陳水扁聲援：媒體人應給不同立場參選人發聲
媒體人趙少康二度邀訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，在藍營引發不同看法，部分意見批評是「背骨害慘蔣萬安」。前總統陳水扁表示，他認同趙少康的做法，做一個媒體人，就應該公平地給不同立場的參選人發聲機會，至於參選人怎麼回答、能不能加分，那是參選人自己的事，和主持人沒有關係。
對於趙少康被藍軍圍剿，陳水扁表示認同趙少康外，也透露沈伯洋是個很有禮貌的晚輩，「阿扁相信我們這些做哥哥的？和他相處一定會不小心流露出關愛的眼神啦」。
陳水扁指出，看到新聞裡一堆名嘴說趙少康把國民黨毀滅了，趙少康回，「我有這麼厲害嗎？一個訪問就可以把國民黨毀掉？」陳說，這這讓他想起，32年前，好像也有類似的台詞，當時台北市長辯論會上，趙少康說「若陳水扁當選，中華民國要滅亡了、台灣要毀滅了」，陳水扁表示，「老趙還記得32年前的台詞嗎？難怪阿扁聽起來很熟悉。」
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