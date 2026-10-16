謝龍介稱洋流難吹到台南 陳亭妃：青年返鄉投票才是關鍵

台南市長選舉，謝龍介對決民進黨提名的陳亭妃，主持人趙少康日前在節目上問及「洋流」對於台南市長選情有何影響？謝龍介說「洋流」在台北操作程度很高，但對台南影響「微乎其微」，陳亭妃昨接受TVBS「少康戰情室」專訪時表示，台北選舉的氣氛要影響到台南這麼遠的距離，確實有困難，但真正可能產生影響的，是在台北讀書、工作，卻沒有台北市長選舉投票權的年輕人。

謝龍介主張因為台北是媒體重鎮，各種流都可以用各種方式吹起，但愈往南部就更少，「颱風過後沒回南，十日九日濕」，颱風尾過了之後傷害就不會擴散，也無外溢效果。

陳亭妃則認為，在台北讀書求學的年輕人可能因為沒有辦法投給沈伯洋，而選擇回到自己的家鄉，投給民進黨的候選人。此外，他們也有親朋好友，可以透過人際網絡進行動員，進而影響各縣市的選情，這才是她認為「洋流」可能產生外溢效果的重要原因。

事實上「洋流」已流入台南市，民進黨議員參選人朱正軒、林依婷、呂維胤等在服務處發送「洋流」飄帶及貼紙等相關文宣，市議員蔡筱薇今天更製作沈伯洋及蔡筱薇人型立牌，也透過發放「洋流漂帶」，與民眾分享這股從台北延伸至各地的政治參與熱潮，同時提醒在外地求學、工作的台南鄉親，提前規劃返鄉行程，行使公民投票權利。

蔡筱薇表示，洋流的概念不僅是單一城市的選舉活動，更呈現不同城市之間交流公共議題、分享治理經驗的可能性。台南有許多年輕人因求學、工作而離鄉背井，雖然生活在不同城市，但家鄉的交通建設、教育環境、社會福利及城市發展，仍與每個人息息相關，透過這次發放洋流漂帶的活動，希望讓更多民眾認識洋流行動，也藉此討論青年世代對地方發展的期待。

九合一選舉11月28日舉行，蔡筱薇呼籲在外地求學、工作的鄉親，提前確認投票資格及投票地點，妥善安排返鄉行程，珍惜手中的選票，讓每一分對家鄉的關心，都能透過民主程序獲得表達。