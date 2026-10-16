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沈伯洋批蔣萬安提AI廊帶「廊什麼帶」 陳以信酸唱賴總統反調
針對民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑台北市長蔣萬安推動AI科技廊帶，甚至反問「科技廊帶要廊什麼帶」，國民黨文傳會主委陳以信今日批評，沈伯洋連賴清德總統的AI政策方向都搞不清楚，竟然還敢大言不慚批評科技廊帶，難道連賴總統都要一起反對？
陳以信指出，賴總統去年親自宣布推動「大南方新矽谷」，以台南沙崙為核心，成立台灣首座AI產業專區，串聯嘉義、台南、高雄、屏東科技廊帶，行政院更將「鏈結場域」列為AI發展四大策略之一。沈伯洋卻說企業開會搭捷運、用視訊就好，難道賴清德推動南部科技廊帶，是花大錢讓企業開會？
陳以信指出，科技廊帶串聯的是人才、研發、資金、供應鏈與產業聚落，不是沈伯洋想像中的視訊會議室，南北產業雖有差異，但沈伯洋若要否定台北科技廊帶，就該拿出具體分析，而不是只會耍嘴皮子。
陳以信更諷刺，沈伯洋連自己黨主席兼總統的AI政策邏輯都沒搞懂，就急著跟賴總統唱反調，連科技廊帶的政策方向都說不清楚，還想領導台北市的AI產業發展？台北市民要的是有能力規劃未來的市長，不是只會反問「要廊什麼帶」的候選人。
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