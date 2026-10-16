梁文傑談沈伯洋父經商模式 陳以信酸豬隊友：愈描愈黑

民進黨台北市長參選人沈伯洋父親公司「VWAY」被大陸方面實施制裁，禁與大陸企業、個人進行交易合作。陸委會副主委梁文傑昨日在記者會上評論此事，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，沈伯洋本試圖淡化爭議，強調父親只是在中南美洲經商，梁卻主動擴大討論，連中國大陸供應商、交易模式與賺取價差都拿出來解釋，讓外界更關注沈家企業與中國廠商的生意往來。

梁文傑昨日表示，沈伯洋的父親是在厄瓜多經商的台商，雖然自己能賺取價差，但實際上也替中國大陸廠商創造訂單及外匯收入，「像很多人在淘寶、拼多多弄了一大堆貨進來，然後在台灣販賣，賺價差。」

陳以信指出，沈伯洋從未否認父親向對岸廠商採購，但梁文傑一面指控中共介入選舉，一面又替沈家企業詳細解釋商業模式。陳以信諷刺，梁文傑原本想替沈伯洋解圍，結果卻讓事件延燒擴大。恐怕連沈伯洋自己都要問，梁文傑到底是在幫忙，還是在幫倒忙？梁文傑原本想當神隊友，卻實際上成為沈伯洋的豬隊友。

陳以信表示，沈伯洋過去批評別人賺紅錢毫不留情，如今自己父親公司也向對岸廠商採購商品、從中賺取價差，難道別人賺的就是紅錢，自己家裡賺的就變成清白的錢？同樣跟大陸做生意，別人就該被貼標籤，輪到自己家人就換一套標準？

陳以信呼籲，沈伯洋應公開說明，為何對別人嚴厲、對自己寬容？政治人物最重要的是誠信，如果連自己提出的標準都無法一致遵守，又憑什麼要求台北市民相信沈伯洋的政治承諾？