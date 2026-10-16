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第一場首都市長辯論「準備好了」 蔣萬安要向市民報告這些事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（截圖自網路直播）
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（截圖自網路直播）

首都之戰激烈，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營昨討論兩小時，達成共識，電視辯論會將在10月31日登場。蔣萬安上午受訪指出，已經準備好，至於接下來要辦幾場？他持開放態度，靜候相關的邀約、後續來協調。

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蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對辯論會，他說準備好，透過辯論會，會好好跟市民報告這4年做了多少事、各項的政績，讓大家清楚了解；樣也會讓市民清楚知道對台北市未來不只4年，甚至10年、20年具體的擘劃藍圖，要把台北市帶向什麼地方。

蔣萬安說，很希望今天看到世界進到台北，掌握一個關鍵的時機，這樣的機遇，必須牢牢地抓住，帶領台北大步往前邁進，讓世界很清楚看到台北市，北市很鮮明的具體城市名片，就是 AI，帶領台北成為一個世界領先的AI之都。

主持人也問現在規畫是一場，接下來準備幾場？第一場的時間在12點到2點？時間很特別。蔣萬安說，當然是雙方不斷協調討論，最後折衷選定的時間。主持人也問，2點結束就可以去參加同志遊行，蔣萬安笑說「好」。

對於接下來要辦幾場？蔣萬安指出，當然是持開放態度，很高興看到第一場能夠確定，各項細節敲定，時間、形式、交叉結問、媒體提問等等。第一場確定了，後續如果有主辦方、媒體要來邀約，當然就靜候相關的邀約，後續來協調。

蔣萬安 辯論 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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