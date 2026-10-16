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陸懲戒沈伯洋父親另家公司 邱垂正批介選：全力維護選舉環境
中國大陸國台辦昨宣布，對民進黨台北市長參選人沈伯洋父親沈土城的另一家公司實施懲戒。陸委會主委邱垂正今赴立院備詢前受訪表示，這是赤裸裸的介選，政府會全力維護公平公正的選舉環境。
邱垂正表示，不必懷疑，這已經是赤裸裸的介入台灣民主大選。中國大陸應該要尊重台灣自由民主的生活方式，尊重台灣人民由公正公開的選舉，最後所做出的選舉結果，而不是基於區別待遇，支持不同立場的候選人。
邱垂正指出，中共一系列的打擊沈伯洋及其家族，這個手法已經操作了好幾次。不僅是對沈伯洋家人的跨境鎮壓，或是對沈父親生意的質疑，台灣社會都有很多的說明，實在不需要不斷操作這種伎倆來打擊沈伯洋。這樣的做法，只是激起台灣人民更多的反感。
邱垂正表示，對於未來中共極可能持續的介入台灣選舉，不管是採取跨境鎮壓的法律戰，或者是鋪天蓋地的認知作戰，政府都會來全力來維護我們公正公平的一個選舉的環境。政府有最堅定的決心，維護自由民主的生活方式，維護每位候選人的權益，全力維護不受到中共介選的影響。
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