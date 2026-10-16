蔣萬安再拋都更新政！門檻大降至50%、大面積都更容積放寬300%

選戰進入倒數，台北市長蔣萬安今天再拋新政，放寬都更門檻。原本「7599」政策，第一階段自主整合意願，本來是75%，將降到50%，會讓更多的民眾願意參與都更；大面積大街廓的基地，提高誘因，基準容積可以從原本225%提高到300%。

北市都更「7599」政策，包括早進場，將第一階段自主整合意願門檻從90% 調降至75%，讓市府資源與團隊提早進入社區。也「幫試算」由市府委託專業技術團隊協助進行方案評估、財務試算及建築量體規畫。

蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪指出，「7599」第一階段本來是75%，市府現在要降到「5099」，第一階段降到50%，會讓更多的民眾願意參與都更，讓這些長期推動無法往前推進的困難都更案，更快速的整合，加速審議。

蔣萬安說，第二個是針對大面積、大街廓的都更案，會提供更多的誘因、容積獎勵，來推進都更，市府不希望未來都更就是一小塊、一小點，這樣不只非常可惜，沒辦法大面積的都市更新，也常常造成公安的疑慮。

蔣萬安說，所以希望在河岸邊這些大面積，市府給予相當的獎勵，也就是基本上現在基準容積，可以從原本225%提高到300%，如果符合條件屬於這種大面積、街廓的都市更新，願意給這個誘因。

蔣萬安指出，這些政策，市府希望帶來整個市容的改變，市民能夠不用擔心住在這超過30年、40年老舊公寓，當地震來，大家都在惶恐、不安，這個是身為市長必須要做。

主持人也追問，針對放寬容積獎勵，因京華城案，讓怎麼讓公務員能夠放心，不會被抓進去？有一些保障制度？蔣萬安說，市府有非常明確的原則標準，對於辛苦的市府同仁，一定要有很明確原則，讓他們有所依循，市府必須訂得很明確，讓同仁能夠遵照這原則，放手來依法行政，這個是身為市長，必須負起的責任。