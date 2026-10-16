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蔣萬安黃國昌直播吸引大批網友 張啓楷：藍白合不能只有選舉算計

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
台北市長蔣萬安（左二）赴嘉市參加婦女後援會成立，與藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷（右二）同台造勢，2人同框為藍白合增添話題，展現跨黨合作政治連結。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左二）赴嘉市參加婦女後援會成立，與藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷（右二）同台造勢，2人同框為藍白合增添話題，展現跨黨合作政治連結。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安與民眾黨主席黃國昌昨晚合體直播，針對營養午餐、樹木移植及社會住宅等議題交流，吸引逾2萬名網友同時在線觀看。藍白共推的嘉義市長參選人、民眾黨前立委張啓楷今天肯定蔣萬安做法，直言「蔣萬安這樣做就對了！」強調藍白合作不能只停留選舉算計，更應落實政策延續與共同治理。

2026九合一選舉

張啓楷與蔣萬安早有互動，8月23日，蔣萬安赴嘉市參加婦女後援會成立，與張啓楷同台造勢，2人同框為藍白合增添話題，展現跨黨合作政治連結。如今蔣萬安與黃國昌進一步合體直播，透過網路平台與民眾互動，再度引起藍白合討論。張啓楷對此表達肯定，認為跨黨合作除需要共同的政治目標，更必須展現彼此尊重態度，以及推動政策實際行動。

張啓楷指出，9月間台北市藍營內部出現「蔣萬安替民眾黨站台次數越少越好」討論，引發部分民眾黨支持者失落不滿。這次蔣萬安走進黃國昌直播間，針對政策議題直接對談，展現跨黨溝通的誠意，有助於重建支持者對藍白合作的信心，相信蔣萬安展現誠意，能讓更多小草重新建立對藍白合作信心。

張啓楷肯定蔣萬安對社宅政策承諾。面對黃國昌詢問是否持續興建社宅，蔣萬安明確表示將堅定推進社宅興辦。張啓楷認為，好的政策不應因政黨輪替或政治立場不同而中斷，市政建設應以市民需求為優先。

張啓楷並引述柯文哲市府任內設置的社宅興建工程戰情中心資料指出，蔣萬安上任至今，已有6331戶社會住宅完工、2469戶開工，認為這是「柯規蔣隨」、跨黨延續市政的具體成果。

張啓楷表示，藍白合作不應只是選舉期間票源整合，更要建立相互尊重關係，將合作延伸至政策規畫與城市治理。隨著嘉市長選戰升溫，張啓楷表示，未來若有機會推動市政，將以超越黨派、延續優質政策及落實居住正義為方向，盼台北與嘉義透過跨黨合作，將政治結盟轉化為城市進步動力。

2026九合一選舉 張啓楷 蔣萬安 黃國昌 嘉義市選舉

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