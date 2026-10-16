談「洋流」三大觀察 楊智伃籲順流而行：不必爭辯真假也勿掉以輕心

台北市長選戰升溫，國民黨前發言人楊智伃提出「洋流」三大觀察，認為洋流無關真假，不必陷入真假爭辯，也不能掉以輕心。蔣萬安團隊要保持警覺、順流對應、穩紮穩打，懂得「順流而行」強勢出擊。

楊智伃指出，這段時間出現的「洋流」，讓她想起去年的大罷免，從動員方式、操作手法到支持者組成，兩者都有相似之處。過去反罷免的經驗，正好能成為這次選戰的重要參考。

第一是戰術反制。楊智伃認為，洋流是大罷免經驗的延伸，面對大罷免動員模式的延伸，善用過去經驗，才能更快掌握對手的操作方式、有效回應。蔣萬安團隊邀請多位具有反罷免成功經驗的立法委員擔任發言人，協助辯論、回應議題攻防，是很聰明的安排。

楊智伃說，從教師節放假沈伯洋投下反對的事實回顧，到沈伯洋過去支持大麻合法化、偷臭康熙來了、砸椅子等等失格言論被一一揭露，這些讓沈伯洋被質疑的無力招架，連日稱病賣慘，就知道他有多害怕這些反罷成功的立委們。

其次是中間選民心理，楊智伃說，仇恨與造神成為雙刃劍，社會無法共情只有厭惡。大罷免以失敗收場後，青鳥與綠營極端支持者把失落與不甘帶進這次選戰，甚至帶著「復仇心態」看待選舉。情緒的宣洩分成兩種力量，一種是攻擊的力量，即便罷免與選舉的性質不同，但青鳥用更極端的仇恨、人格毀損與造謠，全力集中在蔣萬安一人身上。另一股力量則是把同溫層裡自認正向、溫暖的情感，集中到沈伯洋身上，形成「造神」氛圍。

楊智伃說，現在社群上甚至有人開始分享，自己說服約會對象支持沈伯洋；也有人表達想嫁給沈伯洋、稱讚他的性魅力、還有青鳥老師在改考券時加入了稱讚洋流的評論，讓教育現場充滿政治色彩，接連而來的反串留言、公審意見不同的親友等等。這些言論或許能讓同溫層更熱烈、更激情、更溫暖，卻不能走進中間選民的心裡。

楊智伃認為，仇恨言論容易引發反感，過度盲目的造神，更讓人感到難以共情。但洋流的聲量確實會影響藍營支持者的心情、也會影響輿論的主題，每天都要回應各種攻擊與造謠，也是一種消耗。聲量大，不代表就能擴大中間支持、風再強，也吹不動扎根夠深的樹，難以讓人感同身受的對立與造神終究無法擴圈。

第三則是動員效應，楊智伃說，激進言論也激發了藍營的危機感。半年前，藍營更擔心選情太穩、投票太冷，支持者可能因此鬆懈。如今青鳥與綠營的激進言論，反而提醒大家不能掉以輕心，也讓更多藍營支持者開始關心選情、提高警覺。這股洋流帶來的危機感，反而有助於催出藍營投票率，讓支持者更願意動起來，即便不願意在選前表態，但更願意在當天出門投票支持，才是真正關鍵。

楊智伃表示，距離投票只剩42天，每一票都很重要。蔣萬安團隊要穩紮穩打、做好自己的市政工作、提出願景，持續掌握選情變化，也要慎防選戰最後階段的「國家級」政治操作。藍營支持者也要把焦慮化為行動，幫忙催票、拉票，11月28日出門投票。

她認為，面對洋流，不必陷入真假爭辯，也不能掉以輕心。保持警覺、順流對應、穩紮穩打。當仇恨與盲目造神不斷擴大，更多人看見之後，再次走向大罷免失敗的結果，大家也會願意站出來為蔣萬安喊聲安可。