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沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，這件事最可怕的，不是沈伯洋酸錯人，是中央規畫了一條穿過台北的黃金廊帶，連行政院都說要跟台北市政府溝通，而想選台北市長的沈伯洋，是全場唯一不知道這條廊帶存在的人。圖／取自風向123事
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，這件事最可怕的，不是沈伯洋酸錯人，是中央規畫了一條穿過台北的黃金廊帶，連行政院都說要跟台北市政府溝通，而想選台北市長的沈伯洋，是全場唯一不知道這條廊帶存在的人。圖／取自風向123事

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

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韋淳祐指出，這兩天，沈伯洋為了批評蔣萬安、李四川都提過的 AI 廊道，飄到不行。飄到最後，打到的不是蔣萬安，是卓榮泰；打到的不是對手，是自己。沈伯洋日前提及「是要廊什麼帶」，還說「軟體層沒什麼需要串聯，公司之間要開會，坐捷運、視訊都 ok」。被打臉後硬拗稱「科技廊帶重點在於人才串聯及培養機制，而非單純土地連結。」

韋淳祐酸，沈伯洋一天之內從「不用廊」變「重點不在土地」。不是他懂了，是發現自己站錯邊了。因為「廊帶」這兩個字，不是蔣萬安發明的，是產業共識。

韋淳祐指出，卓榮泰八月參訪台灣科技新創基地（TTA），明確說，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」，核心是科技創新、綠色智慧走廊。沈伯洋如果真的覺得「是要廊什麼帶」，怎麼不先問卓榮泰？

韋淳祐說，更尷尬的是，卓榮泰當天開場講的第一件事，就是「TTA 空間已趨近飽和」，要在北投士林科技園區另設新基地，還要「與台北市政府妥適溝通」。卓榮泰說空間不夠要蓋新的，沈伯洋說視訊就好。卓榮泰說要跟台北市政府溝通，沈伯洋說廊什麼帶。同一張合照，兩套 AI 產業觀。

韋淳祐表示，卓榮泰親口說「若將規模更大、更具未來發展潛力的 TTA 設立於臺北市，將為『首都圈黃金廊帶』注入新創基地能量，發揮半導體、資通訊及製造業的既有優勢，創造更大效益。」地點、土地、產業聚落、中央地方合作，卓榮泰一句話把沈伯洋兩天的話全部否決。

韋淳祐說，卓榮泰已經用行動證明：人才串聯與培養機制，本來就跟土地和交通綁在一起，甚至就是要靠廊帶才做得起來。那沈伯洋只剩三選一，一是無知，不知廊帶是自家行政院長的政策，才會拿去打蔣萬安、李四川。而是反對，知道，但他其實反對賴政府的「首都圈黃金廊帶」。三是失憶。忘了8月20日自己就站在卓榮泰旁邊合照。

韋淳祐酸，選無知，是不配談 AI；選反對，他不清楚自己政黨推的政策；選失憶，是證明自己連google輔助都不會。三個選項，沒有一個能當台北市長。這件事最可怕的，不是沈伯洋酸錯人，是中央規畫了一條穿過台北的黃金廊帶，連行政院都說要跟台北市政府溝通，而想選台北市長的沈伯洋，是全場唯一不知道這條廊帶存在的人。

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