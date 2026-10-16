搶青年票 柯志恩推可負擔宅 賴瑞隆喊社宅加碼

高雄市長參選人賴瑞隆、柯志恩先後參加國立中山大學青年論壇，聚焦青年外流、低薪與居住困境。柯志恩指近十年高雄青年勞動力減少約十萬人，主張提升產業競爭力、擬推動「可負擔宅」；賴瑞隆則承諾加碼社宅、拓展多元就業，四至八年追平台北薪資。

賴瑞隆、柯志恩獲中山大學青年論壇邀請，與青年學子直面交流，本月一日賴瑞隆先發，承諾制定全國第一部「高雄市青年發展自治條例」，明定青年參與管道、跨局處會報及提案追蹤機制。另指高雄現行供給青年及產業移入人口的社宅不敷需求，將加大興建力道。此外喊出四至八年追平台北薪資水準的目標，讓青年能留在高雄發展。

柯志恩前晚赴約，指近十年高雄青年勞動力銳減，希望能提高傳產競爭力、拉高薪資，讓人才真正留在高雄，另推「可負擔宅」，降低購屋門檻，讓有工作收入卻買不起房的青年能安居成家。她教廿六年書，接觸無數學生，深知青年需被重視，「年輕人的聲音應成為城市決策的重要依據」。

隨著投票日逼近，藍綠陣營今、明兩天也進入造勢「大車拚」，柯志恩今晚七時在岡山河堤公園舉辦「岡好起飛─大岡山勝利晚會」，找來「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜合體，明晚立法院長韓國瑜將參加柯志恩在小港鳳儀宮舉辦的廟口音樂會，「很多支持者聽聞韓院長要回來，辦公室電話被打爆，相信屆時會有大量人潮」。

賴瑞隆明晚將在鳳山舉行競選總部成立大會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院前院長謝長廷、市長陳其邁出席，賴表示，蔡、蕭特別同台，是展現對高雄未來進步發展的全力支持，值得一提的是，蔡、蕭、陳跟他都養貓，這場造勢活動堪稱是「貓派大集結」，期待將選戰打造成凝聚未來願景的城市盛會。