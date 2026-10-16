松機串連北士科…沈伯洋稱「廊什麼帶」 藍問「打臉黃仁勳嗎」

台北市長蔣萬安主張松山機場遷移，民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」。國民黨立委昨批，沈伯洋對ＡＩ產業廊帶發言很無知又外行，難道是打臉輝達執行長黃仁勳跟輝達？民進黨立委表示，蔣萬安如何規畫才是重點，政策要交代清楚。

國民黨立委王鴻薇說，國際五大ＡＩ廊帶、聚落非常多，像亞洲包含新加坡、馬來西亞建立中立算力新廊道，在美國舊金山矽谷也有灣區ＡＩ生態圈，歐洲英國、德國也合作打造工業科技走廊等。

王鴻薇說，按照沈伯洋說法，如果只有商圈才需要土地，是在打臉黃仁勳跟輝達嗎？為何美國矽谷要繼續存在？沈伯洋說法空洞無知外行。

藍委牛煦庭說，過去國民黨對松機遷移態度保守，蔣萬安願跨越政黨藩籬，讓各界共同討論，即使短期不可能遷建，仍是大膽政治創新，若能讓蔣萬安好好去談，有機會重新掌握話語權，讓選戰回到平衡。