新聞眼／民進黨全面圍蔣 忘了30年來的主張

台北市長蔣萬安昨赴行政院會提松山機場遷移，院長卓榮泰化身綠營名嘴，公開質疑蔣萬安為何有巨大轉折，民進黨臉書粉專加碼圍攻，渾然忘了這是民進黨長達卅年主張，只為「全面圍蔣」。行政院前政委張景森日前示警松機遷移不該「你贊成我就反對，你反對我就贊成」，一語成讖。

蔣萬安昨耐心回應中央各部會，包括出示公文證明早在二○二三年八月，北市府就已正式回函中央，明確表示「松山機場遷建有利台北整體都市規畫發展」，並請交通部納入規畫。北市盤點ＡＩ產業用地，相關準備早已展開，絕非臨時起意。

反觀一向支持松機遷移的民進黨瞬間轉彎成「最大反對黨」，民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑桃機無法承接松機旅客，民進黨臉書粉專加碼抨擊「平時大擺爛，選前才作秀」，卓榮泰要求北市府提供過去四年相關評估及會議資料，交通部稱保守估計恐需廿年才能確認可行性，完全不願實質討論。

但是松機遷移早在前市長陳水扁任內就已評估，李應元、謝長廷、姚文智選市長也都主張遷移。難怪民進黨粉專湧入一片罵聲、諷刺賴政府，綠營喊松機遷建就是前瞻遠見，藍營提案就變選前作秀。綠營執政不積極規畫，還選擇性遺忘卅年來主張。

力挺松機遷建的張景森日前提出，包括桃園機場承接運量、離島交通安排、國安與軍事功能是否仍然不可替代等問題，都應重新評估，甚至說「黨派問題不該變成選舉操作」，自己人的話言猶在耳。

可悲的是卓揆不僅把不副署武器化，現在為了「維持洋流」，「全面圍蔣」成全黨和賴政府至高原則，執政黨為反而反，繼拋棄非核家園、台獨，如今再丟掉松機遷移神主牌。