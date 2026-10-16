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蔣萬安秀出公文 遷松機不是選舉操作

聯合報／ 本報記者／連線報導

台北市長<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>昨列席<a href='/search/tagging/2/行政院會' rel='行政院會' data-rel='/2/263476' class='tag'><strong>行政院會</strong></a>後強調，<a href='/search/tagging/2/北市府' rel='北市府' data-rel='/2/227997' class='tag'><strong>北市府</strong></a>2023年8月就曾函文<a href='/search/tagging/2/中央' rel='中央' data-rel='/2/263543' class='tag'><strong>中央</strong></a>，盼將<a href='/search/tagging/2/松機' rel='松機' data-rel='/2/263475' class='tag'><strong>松機</strong></a>遷移案納入後續思考。 記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安昨列席行政院會後強調，北市府2023年8月就曾函文中央，盼將松機遷移案納入後續思考。 記者蘇健忠／攝影

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台北市長蔣萬安主張松山機場遷移，昨親自前往行政院會說明。蔣會後表示，北市府三年前就曾函文中央，盼將遷移案納入後續思考，並強調並非臨時起意選舉操作，松機遷移是「必須性的」，現在就應啟動評估。行政院長卓榮泰則表示，蔣萬安如今主張與四年前有巨大轉折，要求北市府提出過去四年相關評估與討論。

蔣萬安昨與桃園市長張善政、台中市副市長鄭照新連袂列席行政院會。蔣萬安會後出示公文表示，台北市在二○二三年八月曾回函中央，表達松機遷移有利台北市整體都市規畫發展，市民殷切期盼，請交通部將遷移案納入後續機場整體思考。

據轉述，張善政會中提及，行政院先前核定松機二○四○年整體規畫，將其定位成商務機場已出現限制，有必要重新檢視，若有機會遷移，從規畫到實際執行至少需要十年，應盡早著手，建議中央成立溝通平台展開前瞻性評估。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆會中提到，「蔣市長的主張跟四年前相比有所不同，巨大轉折的原因為何？」，盼北市提供過去四年蔣萬安主持相關會議評估或討論，讓各部會參考討論。

交通部民航局副局長楊國峯說，民航局二○二三年提出松山機場規畫報告，有請北市府發表意見，北市府代表當年五月指出，以長期規畫角度，松機遷建有利台北市發展，建請納入整體思考，對民航局所提計畫「敬表尊重」。交通部官員指出，此後，北市府從未再與交通部或民航局討論松山機場遷建的問題。

會後媒體問蔣萬安，會不會覺得中央在敷衍，蔣說，公文二○二三年回覆，卓揆二○二四年才上任，可能公務繁忙沒有完全掌握，「我想我們就是持續一起共同來克服困難、往前推進。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨表示，前天在立院詢問蔣萬安提出政策前是否有和中央討論，得到否定的答案，「提出政策是好事，但應先討論才是正確的」，也應思考桃園機場第三跑道能否取代松機，能否互補。

「如果沈委員對客運量能都搞不清楚，不建議貿然批評。」蔣萬安回應，包括醫療後送、救災等，他多次表達願意保留直升機的運作空間，北北桃都可提供醫療服務，也可透過公路或高鐵做綠色通道緊急運送等；至於運量，交通部常次林國顯表達桃機客運可承載四千八百萬人次，第三航廈啟用後可達六、七千萬人次，絕對可以涵蓋松機五六○萬人次的需求。

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