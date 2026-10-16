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台北市長電視辯論 敲定31日首場
首都之戰激烈，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營昨討論兩小時，達成共識，電視辯論會將在十月卅一日登場。沈伯洋說，若只有一場，講的內容會很空泛；蔣萬安說，若有媒體願意主辦其他辯論場次，就靜待邀約以及後續協調。
ＴＶＢＳ、三立電視昨與台北市長藍綠參選人陣營敲定電視辯論會，十月卅一日周六中午十二時至下午二時在ＴＶＢＳ攝影棚舉行。
消息一出，在中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」肥皂箱活動的沈伯洋說，團隊開出很多時段、很彈性，因為如果只有一場，講的內容會很空泛、沒辦法好好往下談，所以一直沒限定主題，「但他們不願意講要幾場；一定要十月卅一日」。
蔣萬安昨說，很欣慰確定第一場辯論，感謝沈委員派出可做出決定代表，接下來後續媒體願意主辦辯論會，就靜待協調。
代表沈協商的民進黨立委吳思瑤表示，既然第一場電視辯論會已談妥，有詢問蔣萬安陣營「一＋Ｎ」可能性，可惜未獲具體承諾。
代表蔣協商的國民黨立委羅智強說，對於另外一個媒體聯盟邀請辯論，蔣萬安陣營早已同意參加，並靜候通知等待協商，吳思瑤卻在昨天場合問，其他單位辦的辯論是否參加，不尊重在場的主辦單位。
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