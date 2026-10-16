合體黃國昌 蔣萬安：藍白同抗鴨霸民進黨

首都之戰激烈，台北市長蔣萬安昨上民眾黨主席黃國昌直播專訪，黃直球對決鼠患、砍樹、營養午餐等議題，蔣一一說明闢謠。黃也代網友問，為何蔣都未感謝前市長柯文哲？蔣細數曾在各大場合特別感謝柯市長打下基礎，強調藍白在立院合作密切，希望一同對抗「鴨霸」民進黨；黃則強調，一定會支持國民黨提名的縣市長，說到做到。

兩人合體被視為藍白合緊密合作，昨直播開始，兩人玩起打地鼠遊戲，黃國昌笑稱要平定「安鼠之亂」。隨後進入「火烤環節」，黃國昌問起北市之前瘋傳的鼠患，蔣萬安說，今年上半年網路開始有不實謠言，包括造謠從柯市府開始減少滅鼠預算，還有「南鼠北送」等，但真實狀況是柯市府時六百五十萬元，他任內增加到七百萬元以上。

蔣說，從宏觀角度，台北市在環保指標是全球第二名，是數一數二的乾淨城市數一數二；微觀角度，市民看到社群一連串留言，會加深老鼠群聚變多印象，但他不會忽視微觀角度，無論多少老鼠，就是盡力滅鼠。

黃國昌接著問「蔣萬安你是不是伐木工？」蔣說，很多都是「鍵盤砍樹手」 有樹說被砍，沒樹說這邊原本有樹被砍，還有人說砍樹是為了中共無人機降落，非常荒謬。黃國昌感嘆「為何不能就事論事，起手式先抹紅。」

關於營養午餐中毒事件，蔣萬安說，北市議員簡舒培、立委沈伯洋咬定金華國中等六校集體食物中毒，後來檢驗結果全數合格，兩人至今沒道歉，「讓我難過的是傷害家長和師生，讓人非常不能接受」。

黃國昌也整理網友最想問的問題，包括蔣萬安有很多市政剪綵，卻沒對柯文哲道謝？蔣說，還記得第一年上任的雙城論壇等場合，特別感謝柯打下基礎，維持城市交流，市政是一棒接一棒。他話鋒一轉說，如今輝達落腳北市，被沈伯洋說不是政績，而是中央協助等，難道他做的不是政績，民進黨講的才是？

兩人回顧勞基法修法，時任立委蔣萬安為杯葛議事連續站立發言，黃國昌上前遞紙條畫面。黃說，他深信不同黨派為重要價值可合作；蔣表示，他一直保留這張紙條，理念一致，黨派不同也可攜手合作。