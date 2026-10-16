陳亭妃：發包招標 強化廉政監督

聯合報及ＴＶＢＳ共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨專訪民進黨台南市長參選人陳亭妃。對於在野黨質疑台南光電弊案、土地開發和公共工程等爭議，當選後是否重啟行政調查？陳說，已進入司法調查的案件應尊重司法，未來她若當選市長，所有發包、招標案件，不論大小，都會要求廉政平台介入，強化監督。

「少康戰情室」主持人趙少康、聯合報新聞部頻道議題總監林政忠及「國民大會」主持人謝曜州昨專訪陳亭妃。

陳亭妃表示，台南因南部科學園區及台積電發展，確實有能源需求，但政府應「開大門、走大路」，也須做好溝通協調。針對烏山頭水庫設置光電板爭議，陳亭妃重申反對立場，主張不應再核准水庫設置光電板。

陳亭妃與台南市前議長、現任議員郭信良關係良好，郭日前因涉嫌挪用政治獻金及文教協會專戶款項，共一○七二萬元清償私人債務，遭檢方起訴。主持人趙少康問，會不會認為是賴清德總統藉此打壓異己，陳亭妃說，「我寧可相信不是」。

陳亭妃表示，如果牽扯到司法，就拜託司法，若可以給還給人家清白就趕快還給人家清白；若有什麼問題，相信都跑不掉司法的眼睛。

若當選市長，是否會重用郭信良？陳表示，郭信良就是民意代表。趙少康再追問，是否代表現任民意代表都不會進入她未來的市府團隊？陳亭妃也明快說「是」。

近日「洋流」崛起，民進黨台北市長參選人沈伯洋被問是否辭立委時，沈表態「不會」，主持人詢問同是立委的陳亭妃，是否會在選前辭去立委，陳說，她尊重黨部決定，因這個問題不只涉及沈伯洋，民進黨、國民黨都有不少立委參選人，應採一致標準。