花蓮市長選戰…市場工程卡關挨批 公所：已督促改善

花蓮市長選戰，市長魏嘉彥爭取連任，民眾黨花蓮市長參選人戴于文也投入參選，戴昨質疑，花蓮市公有市場有耐震不足、工程延宕等問題，要求市公所提出改善方案；市公所回應，考量攤商生計，必須先找到合適的中繼市場，才能耐震補強；至於延宕工程，也持續督促廠商改善，並非消極不作為。

戴于文挑戰市長魏嘉彥連任之路，戴于文昨說，前市長魏嘉賢任內已完成復興、中華、中山、大同四座公有市場的耐震能力詳細評估，並爭取補強經費，但復興、中華、大同三座市場仍有耐震不足問題。

戴也點名重慶市場圍牆修復工程，去年以四百三十一萬餘元決標，但工程進度僅百分之四點八，後來終止契約，今年再編列六百一十八萬餘元辦理後續工程。團隊實地走訪發現，部分區域仍有鋼筋外露、遮雨設施不足等情形。

戴于文指出，花蓮市現有五座公有零售市場，面臨的問題還包括空攤、異地重建等，若當選，將全面盤點公有市場的耐震、修繕及工程進度，針對工程延宕、流標或終止契約等情況，建立追蹤及責任制度。

公所回應，重慶市場圍牆復原工程去年六月開工，原定同年十二月完工，但承包商進度嚴重落後，經多次發文要求改善仍未見成效，因此於去年十一月終止契約，並依政府採購法規定將廠商刊登為拒絕往來廠商，並非消極不作為。

公所表示，後續工程曾兩度招標，但都因無人投標而流標，經檢討並調整預算後，預計本月再次上網招標。至於市場異地重建，因土地取得困難，目前仍未找到解決方案；復興、中華市場則因缺乏合適的中繼市場，尚無法進行耐震補強工程。